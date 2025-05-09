Якщо потрібно набрати м'язи: що робити спочатку – кардіо чи силові вправи
- Поєднання кардіо і силових вправ важливе для набору м'язів, а порядок виконання залежить від вашої мети.
- Американська рада з фізичних вправ надала конкретні рекомендації, коли починати з кардіо, а коли з силових.
Вправи корисні будь-які, але коли у вас є конкретна мета – вам потрібен план. Ви не будете тренуватися однаково, якщо хочете схуднути і якщо хочете наростити м'язи.
При цьому має значення порядок тренувань. Експерти кажуть, що ідеальним варіантом є поєднання кардіо з силовими вправами – а як робити це правильно, напише 24 Канал завдяки GQ.
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Що слід робити у першу чергу – кардіо чи вправи з обтяженнями
Кардіо необхідне для спалювання жиру та покращення аеробної підготовки, а вправи з обтяженнями допомагають працювати з м'язами. Вам слід додати обидва ці види тренувань у свій розпорядок дня, якщо маєте на меті набрати м'язи. Але з якої з них варто почати?
- Які переваги початку з кардіотренування? Фізичні вправи виснажують, і це слід враховувати під час вибору послідовності. Що б ви не робили спочатку, ви витратите більшу частину своєї енергії. Так от, виконання кардіотренувань спочатку – це чудовий спосіб підвищити витривалість.
- Які переваги початку з вправ з обтяженнями? Якщо ви хочете наростити м'язи та збільшити свою силу, то краще починати вправи з обтяженнями одразу після розминки. Якщо ви зробите спочатку кардіо, вам може не вистачити енергії, щоб закінчити тренування або виконати його правильно.
Зауважте, іноді краще рознести кардіотренування і тренування з обтяженнями на різні дні, щоб ви могли приділити необхідний час і енергію кожному. А також щоб ваші м'язи мали час відпочити.
Американська рада з фізичних вправ (ACE) радить так:
- Якщо ви хочете підвищити свою витривалість, почніть з кардіо. Виконання кардіо спочатку може допомогти тренуванню проходити з правильною інтенсивністю..
- Якщо ви хочете схуднути або набратися сили, почніть з обтяжень. Підняття ваги допомагає збільшити м'язову масу і загальну силу, але м'язи також спалюють більше калорій.
- Якщо ж ви хочете просто покращити свою фізичну форму, то порядок не має значення. Але краще спочатку робити те, що вам найменше подобається – щоб ви з меншою ймовірністю кинули заняття, не закінчивши його.