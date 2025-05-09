Если нужно набрать мышцы: что делать сначала – кардио или силовые упражнения
- Сочетание кардио и силовых упражнений важно для набора мышц, а порядок выполнения зависит от вашей цели.
- Американский совет по физическим упражнениям предоставил конкретные рекомендации, когда начинать с кардио, а когда с силовых.
Упражнения полезны любые, но когда у вас есть конкретная цель – вам нужен план. Вы не будете тренироваться одинаково, если хотите похудеть и если хотите нарастить мышцы.
При этом имеет значение порядок тренировок. Эксперты говорят, что идеальным вариантом является сочетание кардио с силовыми упражнениями – а как делать это правильно, напишет 24 Канал благодаря GQ.
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Что следует делать в первую очередь – кардио или упражнения с отягощениями
Кардио необходимо для сжигания жира и улучшения аэробной подготовки, а упражнения с отягощениями помогают работать с мышцами. Вам следует добавить оба эти виды тренировок в свой распорядок дня, если ваша цель набрать мышцы. Но с какой из них стоит начать?
- Какие преимущества начала с кардиотренировки? Физические упражнения истощают, и это следует учитывать при выборе последовательности. Что бы вы ни делали сначала, вы потратите большую часть своей энергии. Так вот, выполнения кардиотренировок сначала – это отличный способ повысить выносливость.
- Какие преимущества начала с упражнений с отягощениями? Если вы хотите нарастить мышцы и увеличить свою силу, то лучше начинать упражнения с отягощениями сразу после разминки. Если вы сделаете сначала кардио, вам может не хватить энергии, чтобы закончить тренировку или выполнить ее правильно.
Заметьте, иногда лучше разнести кардиотренировки и тренировки с отягощениями на разные дни, чтобы вы могли уделить необходимое время и энергию каждому. А также чтобы ваши мышцы получили время на отдых.
Американский совет по физическим упражнениям (ACE) советует так:
- Если вы хотите повысить свою выносливость, начните с кардио. Выполнение кардио сначала может помочь тренировке проходить с правильной интенсивностью.
- Если вы хотите похудеть или набрать силы, начните с отягощений. Поднятие веса помогает увеличить мышечную массу и общую силу, но мышцы также сжигают больше калорий.
- Если же вы хотите просто улучшить свою физическую форму, то порядок не имеет значения. Но лучше сначала делать то, что вам меньше нравится – чтобы вы с меньшей вероятностью бросили занятие, не закончив его.