Если нужно набрать мышцы: что делать сначала – кардио или силовые упражнения

Упражнения полезны любые, но когда у вас есть конкретная цель – вам нужен план. Вы не будете тренироваться одинаково, если хотите похудеть и если хотите нарастить мышцы.

При этом имеет значение порядок тренировок. Эксперты говорят, что идеальным вариантом является сочетание кардио с силовыми упражнениями – а как делать это правильно, напишет 24 Канал благодаря GQ.

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Что следует делать в первую очередь – кардио или упражнения с отягощениями

Кардио необходимо для сжигания жира и улучшения аэробной подготовки, а упражнения с отягощениями помогают работать с мышцами. Вам следует добавить оба эти виды тренировок в свой распорядок дня, если ваша цель набрать мышцы. Но с какой из них стоит начать?

Какие преимущества начала с кардиотренировки? Физические упражнения истощают, и это следует учитывать при выборе последовательности. Что бы вы ни делали сначала, вы потратите большую часть своей энергии. Так вот, выполнения кардиотренировок сначала – это отличный способ повысить выносливость.

Физические упражнения истощают, и это следует учитывать при выборе последовательности. Что бы вы ни делали сначала, вы потратите большую часть своей энергии. Так вот, выполнения кардиотренировок сначала – это отличный способ повысить выносливость. Какие преимущества начала с упражнений с отягощениями? Если вы хотите нарастить мышцы и увеличить свою силу, то лучше начинать упражнения с отягощениями сразу после разминки. Если вы сделаете сначала кардио, вам может не хватить энергии, чтобы закончить тренировку или выполнить ее правильно.

Заметьте, иногда лучше разнести кардиотренировки и тренировки с отягощениями на разные дни, чтобы вы могли уделить необходимое время и энергию каждому. А также чтобы ваши мышцы получили время на отдых.

Сочетание кардио с силовыми упражнениями важно для набора мышц, как и порядок тренировок / Фото YuliiaKa@freepik

Американский совет по физическим упражнениям (ACE) советует так: