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Чи дійсно вам потрібен дофаміновий детокс, щоб почуватися добре

Передовсім слід зрозуміти, що таке дофамін – це хімічна речовина (гормон), яка природно виробляється у мозку. Вона пов'язана зі щастям, винагородою та задоволенням, а ще – впливає на настрій, увагу та пам'ять.

У цьому переліку загадкою може бути згадка про "винагороду". Це система, яка сформувалася в людині еволюційно – щоб вона відчувала задоволення, коли робить те, що необхідно для виживання (їсть, п'є, розмножується і так далі).

Заради цього наш мозок охоче шукає механізми, які вивільняють дофамін. Бо коли ви робите щось приємне, ваш мозок вивільняє велику його кількість, відтак ви почуваєтеся добре і прагнете більше цього відчуття.

Але справа не лише в цьому. Дофамін також впливає на рух, пам'ять, увагу, цикли сну і неспання, навчання і те, як організм реагує на ситуацію, яку він сприймає як стресову.

І якщо у вас низький рівень дофаміну, ви можете відчувати себе не тільки менш щасливим, а й більш втомленим. А ще відчувати проблеми з пам'яттю, перепади настрою, проблеми зі сном і концентрацією уваги, а також низький сексуальний потяг.

Чи дофаміновий детокс справді може бути тим, що поверне вам енергію і змусить почуватися краще / Фото stockking@freepik

Ось чому багато хто пропонує дофаміновий детокс як "ліки" від недуг на кшталт вигорання. А суть цього детоксу дуже проста – слід на деякий час відмовитися від соціальних мереж та приймати певні добавки.

У принципі, в цьому немає нічого поганого – робити кроки для підтримки природної здатності організму виробляти дофамін. Але заклики з інтернету до гарного самопочуття через дофаміновий детокс насправді вас обдурюють.

За словами лікарів, є речі, які можна зробити, щоб підвищити рівень дофаміну природно, але пропонований мережею детокс не є тим чудодійним рішенням, оскільки геть не впливає на вироблення дофаміну.

Набагато краще можуть спрацювати звичайні повсякденні дії. Це фізичні вправи, збалансована та багата на магній дієта, а також заняття або планування діяльності, яка вам подобається і допомагає залишатися розслабленим.