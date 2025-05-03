І для роботи, і для особистого життя, і для всіх інших сфер життя ці звички можуть бути дуже корисними. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.
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Якщо хочете мати впевненість у будь-якій ситуації: 5 звичок альфа-чоловіків
Бути альфа-чоловіком – не означає бути токсичним, зарозумілим, агресивним чи стереотипним. Це означає бути чоловіком, який знає, чого він хоче, і постійно працює над тим, щоб бути найкращою версією себе. А це і є те, що надає йому впевненості.
Отже, альфа – це тип особистості та спосіб мислення, і є те, що ви можете взяти з нього. Ось звички альфа-чоловіків, які підвищують вашу впевненість у собі:
У альфа-чоловіків є низка звичок, які формують навколо них простір безпеки та впевненості / Фото pressfoto@freepik
- Турбота про зовнішність. Альфа-чоловіки ретельно стежать за своїм виглядом – що носять, як укладають волосся, як доглядають за бородою, якими парфумами користуються тощо. Коли чоловік має добрий вигляд, то й почувається добре, більш впевнено і мотивовано. Також це допомагає створювати імідж та доносити те, що вони хочуть.
- Фізичні вправи. В рамках догляду за собою альфа-чоловіки дотримуються режиму фізичних вправ, щоб залишатися активними та сильними. Вони послідовні в цьому та дисципліновані. Та розуміють, що фізичні вправи корисні не тільки для тіла, а й можуть сприяти підвищенню впевненості, безпеки та самооцінки.
- Емоційний інтелект. Тобто здатність розуміти, знати та керувати емоціями. Це своєрідна суперсила, яка допомагає краще справлятися зі стресом, тиском повсякденного життя та іншими викликами. Це також чудовий інструмент для розв'язання проблем і суперечок.
- Особистісне зростання. Альфа-чоловіки дуже зацікавлені у своєму розвитку, особистому та професійному, а також у досягненні цілей. Тому вони роблять те, що допомагає їм рухатися вперед – вивчають нові навички, читають і досліджують, добре готуються до будь-яких викликів або цілей. Усе це ще й зміцнює пам'ять та може стати ключем до кращих успіхів на роботі.
- Самостійність або самодостатність. Це не означає, що ви завжди хочете робити все самостійно або не просити про допомогу, це означає, що ви здатні намагатися розв'язувати проблеми тими інструментами, які у вас є. Тобто ви прагнете бути стійкими, підіймати себе після помилок та шукати підтримки, коли це необхідно.