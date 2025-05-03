І для роботи, і для особистого життя, і для всіх інших сфер життя ці звички можуть бути дуже корисними. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Якщо хочете мати впевненість у будь-якій ситуації: 5 звичок альфа-чоловіків

Бути альфа-чоловіком – не означає бути токсичним, зарозумілим, агресивним чи стереотипним. Це означає бути чоловіком, який знає, чого він хоче, і постійно працює над тим, щоб бути найкращою версією себе. А це і є те, що надає йому впевненості.

Отже, альфа – це тип особистості та спосіб мислення, і є те, що ви можете взяти з нього. Ось звички альфа-чоловіків, які підвищують вашу впевненість у собі:

У альфа-чоловіків є низка звичок, які формують навколо них простір безпеки та впевненості / Фото pressfoto@freepik