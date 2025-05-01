Якщо немає часу на прання: ці лайфхаки швидко врятують ваш одяг від запаху поту

Прання – це, звісно, корисна і потрібна для одягу дія. Але що робити, якщо часу на нього просто зараз немає, а футболка вже змушує навіть вас крутити носом?

На щастя, є кілька простих домашніх трюків, які допоможуть швидко прибрати неприємні запахи поту з одягу. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Ось 7 способів прибрати запах поту з одягу, не доходячи до прання

Використовуйте дезодорант-спрей. Це найпростіший спосіб швидко позбутися неприємного запаху. Такі засоби містять етанол, антибактеріальні речовини та ароматизатори. Етанол є летючим, тому коли ви розпилюєте його на одяг, він швидко випаровується і вбиває частинки запаху. Антибактеріальні речовини запобігають розмноженню бактерій у поті, тобто поверненню неприємного запаху. Тож просто рівномірно обприскайте одяг і дайте йому висохнути 10 хвилин, а потім витрусіть, щоб розвіяти хімічні речовини, перш ніж одягати. Але ні в якому разі не використовуйте парфуми для цього.

Це найпростіший спосіб швидко позбутися неприємного запаху. Такі засоби містять етанол, антибактеріальні речовини та ароматизатори. Етанол є летючим, тому коли ви розпилюєте його на одяг, він швидко випаровується і вбиває частинки запаху. Антибактеріальні речовини запобігають розмноженню бактерій у поті, тобто поверненню неприємного запаху. Тож просто рівномірно обприскайте одяг і дайте йому висохнути 10 хвилин, а потім витрусіть, щоб розвіяти хімічні речовини, перш ніж одягати. Але ні в якому разі не використовуйте парфуми для цього. Посипте содою. Харчова сода є основою – вона має лужні властивості, які можуть нейтралізувати кислоти, а це означає, що вона нейтралізує кислий запах поту. Простіше кажучи, харчова сода є природним дезодорантом і ефективно поглинає або розщеплює запахи. Однак краще уникати використання соди на чорному одязі, оскільки вона може залишити помітний білий наліт.

Харчова сода є основою – вона має лужні властивості, які можуть нейтралізувати кислоти, а це означає, що вона нейтралізує кислий запах поту. Простіше кажучи, харчова сода є природним дезодорантом і ефективно поглинає або розщеплює запахи. Однак краще уникати використання соди на чорному одязі, оскільки вона може залишити помітний білий наліт. Посушіть феном. Тепло від фену вбиває мікроби на поверхні одягу і розщеплює частинки запаху. Загалом, високі температури ефективно вбивають бактерії, які є основною причиною запаху поту.

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Збризніть лимонним соком. Лимон містить лимонну кислоту, яка може ефективно пригнічувати бактерії, що викликають запах поту. Змішайте лимонний сік з водою, щоб розбавити його, і налийте у пляшку з розпилювачем. Гарне співвідношення – 1 столова ложка лимонного соку на 200 мілілітрів води. Рівномірно обприскайте одяг і дайте йому висохнути, щоб усунути неприємний запах.

Лимон містить лимонну кислоту, яка може ефективно пригнічувати бактерії, що викликають запах поту. Змішайте лимонний сік з водою, щоб розбавити його, і налийте у пляшку з розпилювачем. Гарне співвідношення – 1 столова ложка лимонного соку на 200 мілілітрів води. Рівномірно обприскайте одяг і дайте йому висохнути, щоб усунути неприємний запах. Заморозьте одяг в морозильній камері. Низька температура різко знижує швидкість розмноження бактерій, що усуває неприємний запах. Покладіть одяг у поліетиленовий пакет і покладіть його в морозильну камеру приблизно на годину.

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