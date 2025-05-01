1 мая, 14:19
Если нет времени на стирку: эти лайфхаки быстро спасут вашу одежду от запаха пота
Основні тези
- Статья описывает семь способов, как быстро устранить запах пота с одежды без стирки, среди которых использование соды, фена, замораживание и тому подобное.
- Каждый метод объяснен с точки зрения его эффективности в удалении бактерий и нейтрализации запаха, с советами по правильному применению.
Стирка – это, конечно, полезное и нужное для одежды действие. Но что делать, если времени на нее прямо сейчас нет, а футболка уже заставляет вас самих крутить носом?
К счастью, есть несколько простых домашних трюков, которые помогут быстро убрать неприятные запахи пота с одежды. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
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Вот 7 способов убрать запах пота с одежды, не доходя до стирки
- Используйте дезодорант-спрей. Это самый простой способ быстро избавиться от неприятного запаха. Такие средства содержат этанол, антибактериальные вещества и ароматизаторы. Этанол является летучим, поэтому когда вы распыляете его на одежду, он быстро испаряется и убивает частицы запаха. Антибактериальные вещества предотвращают размножение бактерий в поте, то есть возвращению неприятного запаха. Поэтому просто равномерно опрыскайте одежду и дайте ей высохнуть 10 минут, а затем вытряхните, чтобы развеять химические вещества, прежде чем одевать. Но ни в коем случае не используйте духи для этого.
- Посыпьте содой. Пищевая сода является основой – она имеет щелочные свойства, которые могут нейтрализовать кислоты, а это значит, что она нейтрализует кислый запах пота. Проще говоря, пищевая сода является природным дезодорантом и эффективно поглощает или расщепляет запахи. Однако лучше избегать использования соды на черной одежде, поскольку она может оставить заметный белый налет.
- Посушите феном. Тепло от фена убивает микробы на поверхности одежды и расщепляет частицы запаха. В целом, высокие температуры эффективно убивают бактерии, которые являются основной причиной запаха пота.
- Сбрызните лимонным соком. Лимон содержит лимонную кислоту, которая может эффективно подавлять бактерии, вызывающие запах пота. Смешайте лимонный сок с водой, чтобы разбавить его, и налейте в бутылку с распылителем. Хорошее соотношение – 1 столовая ложка лимонного сока на 200 миллилитров воды. Равномерно опрыскайте одежду и дайте ей высохнуть, чтобы устранить неприятный запах.
- Заморозьте одежду в морозильной камере. Низкая температура резко снижает скорость размножения бактерий, что устраняет неприятный запах. Положите одежду в полиэтиленовый пакет и положите ее в морозильную камеру примерно на час.
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- Распылите уксус. Уксусная кислота является прекрасным антибактериальным и дезодорирующим средством. Она особенно полезна для устранения запаха пота, поскольку расщепляет жирные кислоты, которые являются основным компонентом пота. Разведите уксус водой один к одному и опрыскайте одежду. Насчет запаха самого уксуса не волнуйтесь, он быстро развеется.
- Развесьте одежду на улице. Или где-то возле окна, в хорошо проветриваемом месте. Идея в том, чтобы вытолкнуть частички запаха на свежий воздух. Это особенно хорошо работает в холодные дни.