Через навчання, роботу, через брак часу чи мотивації вести більш активний спосіб життя тощо. Це не є добре, і ви повинні бодай робити мінімальну необхідну кількість кроків на день, пише 24 канал із посиланням на GQ.

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Якщо ви сидите багато годин на день – варто почати рахувати свої кроки

Одразу починайте більше ходити пішки й збільшувати кількість кроків. Дослідження, опубліковане в British Journal of Medicine, вказує, що щоденна ходьба у 9000 – 10500 кроків допомагає боротися з негативними наслідками тривалого сидіння.

Учені виявили, що люди, які стільки проходили на день, мали на 39% нижчий загальний ризик смертності та на 21% нижчий ризик серцево-судинних захворювань. Приблизно половина від цих переваг зберігається за щоденної ходьби у 4 000 – 4 500 кроків.

Ходьба також є бути гарним приводом зробити перерву, подихати повітрям, відчути зв'язок з природою (це може бути парк або сад). Ідеальним прийомом є 5-хвилинні прогулянки кожні 30 хвилин.

Ви повинні бодай робити мінімальну необхідну кількість кроків на день / Фото freepik

Ви можете робити це в офісі, під час телефонної розмови або під час короткої перерви в роботі. Це допоможе мозку розслабитися, допоможе вам стати більш активним, відновити енергію та покращити концентрацію.

У Harvard Health Publishing пишуть, що "заміна навіть кількох хвилин сидіння рухом може призвести до відчутного поліпшення здоров'я серця". Тобто, інтенсивні заняття фізичними вправами більш корисні, але – навіть заміна сидіння на стояння веде до позитивних змін у всіх параметрах здоров'я.

Medical News Today пише, що коли ви замінюєте 30 хвилин сидіння на 30 хвилин активності на день, навіть не інтенсивної, то знижуєте ризики серцевих захворювань. Плюс ходьба всього 5 хвилин допомагає регулювати рівень цукру в крові, особливо якщо ви робите це після їди.

Тож ось що важливо: виділяйте час у своєму дні для повноцінної фізичної активності – стільки, скільки хочете, підходять навіть короткі сесії по 5 хвилин чи 30 хвилин, якщо у вас є більше часу. Це щонайменше зменшить час, який ви проводите сидячи, і долатиме негативні наслідки цього.