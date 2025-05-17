Це правило 3-30-300, і воно дуже добре протистоїть стресу та тривозі. 24 Канал завдяки GQ розповість про нього докладніше.

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Що таке правило 3-30-300 і як його застосовувати

Ваш простір може бути джерелом стресу, хаосу і тривоги, а проте – може бути й навпаки, якщо в ньому є правильні елементи. Правило 3-30-300 якраз про це, і його варто дотримуватися, щоб підвищити шанси на довголіття та рівень щастя.

Ідея в тому, що природа приносить нам багато користі й може допомогти поліпшити самопочуття, зменшити стрес, і ми потребуємо її навіть у нашому рутинному просторі. Щоб виконати умови правила 3-30-300, ми повинні:

Мати можливість бачити принаймні 3 дерева з наших вікон .

. Жити або працювати в місцях, які на 30% із природи .

. Перебувати в межах 300 метрів від зеленої зони (парку чи саду).

Правило 3-30-300 – про зв'язок із природою, і воно дуже добре протистоїть стресу та тривозі / Фото freepik

Правило не передбачає буквального виконання цих цифр. Але воно нагадує нам, наскільки важливо мати рослини та зелені насадження поруч, адже це підвищує рівень щастя. І великий плюс тут, що користь природи доступна майже кожному з нас – незалежно від того, де людина живе.

Великі зелені зони (парки, ліси), блакитні простори (річки, пляжі чи канали), дерева на міських вулицях, приватні сади, узбіччя і навіть кімнатні рослини – все це підходить і важливе.

зони (парки, ліси), простори (річки, пляжі чи канали), дерева на міських вулицях, приватні сади, узбіччя і навіть кімнатні рослини – все це підходить і важливе. Ба навіть перегляд документальних фільмів про природу корисний. Не кажучи вже про фізичні контакти – спів птахів, запах квітів, дотики до кори дерев або лежання на траві.

Зв'язок із природою допомагає людям мати вищий рівень щастя протягом усього життя, відчувати, що їхнє життя має сенс, генерувати більше позитивних емоцій і навіть розвинути кращу здатність до концентрації. Тобто переваг багато, і їх можна легко досягти.