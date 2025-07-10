Співзалежна дружба: чому важливо негайно навчитися розпізнавати її ознаки
- Співзалежна дружба характеризується тим, що одна людина залежить від іншої, жертвуючи своїми потребами та втрачаючи себе.
- Ознаки співзалежності – необхідність схвалення друга для ухвалення рішень, залежність власного настрою від настрою друга, погіршення інших стосунків, надмірні ревнощі та страх встановлення меж.
Насправді це напрочуд складно – розпізнати, а ще й визнати співзалежну дружбу. Аж більше коли серіали та книги сповнені ідеалізованими образами нерозлучних дуетів, які все роблять разом.
Та тут важливо зрозуміти, що співзалежність – це не те саме, що близькість. Бо перша апріорі небезпечна, і 24 Канал завдяки GQ розповість вам про її тривожні ознаки.
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Ось кілька тривожних ознак співзалежної дружби, на які слід звернути увагу
Мабуть, усі ми прагнемо почуватися безпечно, впевнено, та просто – добре. І це чудова мета, аж поки засобом до її досягнення не стає співзалежність.
За співзалежної дружби одна людина буквально залежить від іншої людини, не відчуваючи без неї вищеописаного. Причім часто до такої міри, що власні потреби відходять на другий план.
Жертвувати собою – це не те, що у підсумку зробить вас щасливим. Тому ви маєте навчитися розпізнавати ознаки співзалежності, аби вчасно вийти з її пастки. Ось 5 таких:
- Вам потрібна його думка, перш ніж ухвалити рішення. У багатьох ситуаціях є сенс запитати у друга про його думку. Про те, що замовити на спільну вечерю, про одяг, який ви зібралися купувати, про вибір парфумів на побачення із кимось тощо. Інша справа, якщо ви дійшли до того, що вже не можете рухатися далі без його думки, що ви потребуєте його схвалення щодо будь-чого. Коли думка іншої людини починає мати більше значення, ніж ваша, це може бути ознакою того, що ви починаєте втрачати себе у цій дружбі.
- Ваш настрій залежить від того, як у нього справи. Тобто ви не просто радієте за друга, коли його підвищують, чи сумуєте, коли він розійшовся з дівчиною, а відчуваєте особисту відповідальність за його переживання. Тобто ви не можете почуватися добре, якщо він не почувається добре. І тут ви можете вдатися до хибних рішень, не пропонуючи підтримку, а тиснучи на нього, щоб виправити або контролювати його настрій, або навпаки – віддаючи все, тільки аби він почувався добре.
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- Інші ваші стосунки погіршуються. Навіть якщо у вас неймовірний та ідеальний друг, ви не можете не мати інших людей у вашій соціальній мережі. Це і родина, й інші друзі, також колеги, які вам симпатичні тощо. Але у ситуації співзалежності люди часто починають відмовлятися від інших дружніх стосунків, хобі, від інших джерел підтримки та радості.
- Ви ревнуєте, коли він проводить час з іншими. Це не автоматично тривожний сигнал, якщо мовиться про трохи ревнощів або смутку, коли ваш найкращий друг розважається з кимось іншим. Але коли ці почуття перетворюються на образу, ніби ви маєте право на 100% його часу та уваги – це вже ознака співзалежної дружби.
- Ви боїтеся, що встановлення меж може відштовхнути його. Здорова динаміка дружби залишає простір для своїх думок і дій. Тобто це нормально – не відповісти на дзвінок, якщо ви виснажені, або дати зрозуміти, що його жарт вам не сподобався. Та за співзалежності сама думка про те, що ви можете засмутити друга, може викликати почуття провини, тривоги або стресу.