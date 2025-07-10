Та тут важливо зрозуміти, що співзалежність – це не те саме, що близькість. Бо перша апріорі небезпечна, і 24 Канал завдяки GQ розповість вам про її тривожні ознаки.

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Ось кілька тривожних ознак співзалежної дружби, на які слід звернути увагу

Мабуть, усі ми прагнемо почуватися безпечно, впевнено, та просто – добре. І це чудова мета, аж поки засобом до її досягнення не стає співзалежність.

За співзалежної дружби одна людина буквально залежить від іншої людини, не відчуваючи без неї вищеописаного. Причім часто до такої міри, що власні потреби відходять на другий план.

Жертвувати собою – це не те, що у підсумку зробить вас щасливим. Тому ви маєте навчитися розпізнавати ознаки співзалежності, аби вчасно вийти з її пастки. Ось 5 таких:

Співзалежність небезпечна, бо ви втрачаєте себе, тому важливо знати її ознаки / Фото freepik

Вам потрібна його думка, перш ніж ухвалити рішення. У багатьох ситуаціях є сенс запитати у друга про його думку. Про те, що замовити на спільну вечерю, про одяг, який ви зібралися купувати, про вибір парфумів на побачення із кимось тощо. Інша справа, якщо ви дійшли до того, що вже не можете рухатися далі без його думки, що ви потребуєте його схвалення щодо будь-чого. Коли думка іншої людини починає мати більше значення, ніж ваша, це може бути ознакою того, що ви починаєте втрачати себе у цій дружбі.

У багатьох ситуаціях є сенс запитати у друга про його думку. Про те, що замовити на спільну вечерю, про одяг, який ви зібралися купувати, про вибір парфумів на побачення із кимось тощо. Інша справа, якщо ви дійшли до того, що вже не можете рухатися далі без його думки, що ви потребуєте його схвалення щодо будь-чого. Коли думка іншої людини починає мати більше значення, ніж ваша, це може бути ознакою того, що ви починаєте втрачати себе у цій дружбі. Ваш настрій залежить від того, як у нього справи. Тобто ви не просто радієте за друга, коли його підвищують, чи сумуєте, коли він розійшовся з дівчиною, а відчуваєте особисту відповідальність за його переживання. Тобто ви не можете почуватися добре, якщо він не почувається добре. І тут ви можете вдатися до хибних рішень, не пропонуючи підтримку, а тиснучи на нього, щоб виправити або контролювати його настрій, або навпаки – віддаючи все, тільки аби він почувався добре.

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