На щастя, ви дещо можете зробити, щоб відновити втрачену дружбу. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.
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Чи можна врятувати дружбу: ось поради, які у цьому допоможуть
Не всі втрачені дружні стосунки – втрачені назавжди, і не всі дружні стосунки, які погіршилися, мають закінчитися. Звичайно, якщо дружба була токсичною, то її втрата на користь. Але якщо вона була хорошою – варто трохи поборотися за неї й спробувати відновити, поки ще не запізно.
Але як саме це можна зробити? Щоб виправити ситуацію, слід діяти за певною стратегією, і ось що до неї входить.
На щастя, ви дещо можете зробити, щоб відновити втрачену дружбу / Фото freepik
- Час. Дайте трохи часу, щоб загоїлося, якщо дружба закінчилася через сварку. Потрібен час, щоб емоції вщухли, щоб ви обоє змогли мислити більш ясно. Час допомагає побачити речі з іншої перспективи та прийняти кращі рішення щодо цінності цієї дружби.
- Вибачення. Перший крок до зцілення – визнати те, що сталося, і щиро попросити вибачення. Без "але", без виправдань і відмовок, просто визнаючи те, що сталося, і шкоду, якої це могло завдати. А далі вже потрібно працювати над тим, щоб не повторювати тих самих помилок, і спільно знайти спосіб виправити ситуацію.
- Дії. Вони говорять голосніше за слова, тому демонструйте зацікавленість у відновленні дружби діями. Не зникайте, намагайтеся налагодити зв'язок, поліпшити комунікацію і – слухати.
- Зближення. Іноді контакт люди втрачають без видимої причини, але хочеться запобігти збільшенню дистанції. Хочеться, щоб людина знову стала частиною вашого життя. Тоді потрібно зробити перші кроки до цього, і почати з невеликих. Це надсилання повідомлення, зв'язок через соцмережі тощо.
- Домовленості. Вони важливі в усіх стосунках, оскільки встановлюють межі – того, що дозволено, і того, що не можна порушувати. Поговоріть про те, що вам потрібно від цієї дружби, і що можна зробити, щоб потреби обох були задоволені.