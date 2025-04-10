10 квітня, 06:26
Яка конкретно фізична активність потрібна чоловікам після 40 років
Основні тези
- Після 40 років важливо займатися силовими вправами, кардіо, вправами на прес, ходьбою, йогою та вправами Кегеля для підтримки здоров'я та сповільнення старіння.
- Ці види фізичної активності допомагають зміцнити м'язи, підвищити витривалість, поліпшити поставу, зменшити ризик серцевих захворювань та знизити стрес.
Фізична активність не є панацеєю для довголіття, але вона загалом корисна для тіла і розуму. З її допомогою можна старіти краще і залишатися молодим набагато довше.
Коли ми досягаємо 40 років, потреба у фізичній активності виходить за рамки простого виконання вправ протягом 30 хвилин кожен день. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.
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Ось види фізичної активності, щоб жити довше і краще після 40
- Силові вправи, особливо з обтяженнями – вони є одними з найважливіших для уповільнення старіння, оскільки запобігають втраті м'язової маси з віком. Цей вид вправ також зміцнює кістки, запобігає втраті сили та якості життя. Та тут важлива правильна техніка: почніть з легкого, з кілограма, адже ви повинні бути в змозі легко підіймати вагу 10 разів. Через пару тижнів збільште вагу на пів кілограма або кілограм, і так далі, якщо дозволятимуть ваші можливості.
- Кардіо. Серцево-судинні вправи мають важливе значення для підтримки серця і здорового способу життя. Це біг, їзда на велосипеді, плавання. Вони можуть допомогти поліпшити витривалість, знизити тиск і зменшити ризик серцевих захворювань. Рекомендують щонайменше 150 хвилин кардіотренувань помірної інтенсивності або 75 хвилин високої інтенсивності на тиждень. Мета кардіо – виконувати вправи, які сприяють збільшенню частоти серцевих скорочень, що допоможе вам мати сильне й здорове серце.
- Вправи на прес. Вони не лише для того, щоб мати рельєфні кубики. Міцний прес необхідний для балансу, стабільності та сили, а також дозволяє підтримувати гарну поставу, запобігати травмам і болю в спині. Вправи на прес опрацьовують м'язи живота, нижньої частини спини й тазу. Це планка, скручування та кранчі, і всі вони не потребують жодного обладнання.
- Ходьба. Чудова вправа, особливо з віком, адже допомагає зміцнити кістки, контролювати рівень холестерину, спалювати калорії, підтримувати належний тиск, захищати пам'ять, а також додає енергії та покращує настрій. Тут усе, що потрібно – це комфортне взуття, яке забезпечує хорошу підтримку. Почніть ходити від 10 до 15 хвилин за раз. З часом зможете ходити далі та швидше, поки не будете ходити від 30 до 60 хвилин більшість днів на тиждень.
- Йога. Гнучкість – це те, що втрачається з роками, особливо якщо ви не працюєте над нею. Заняття йогою можуть допомогти вам розвивати та підтримувати гнучкість, рухливість і силу, захистити здоров'я суглобів і знизити ризик травм. Йогу можна практикувати як окремо, так і після кардіо або силових тренувань. Йога також зменшує стрес і тривогу.
- Вправи Кегеля. Цей тип вправ має важливе значення для якості життя протягом багатьох років. Багато хто вважає, що вони призначені для жінок, але насправді вони також важливі для чоловіків. Ці вправи зміцнюють м'язи тазового дна, які підтримують сечовий міхур.