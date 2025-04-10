Яка конкретно фізична активність потрібна чоловікам після 40 років

Фізична активність не є панацеєю для довголіття, але вона загалом корисна для тіла і розуму. З її допомогою можна старіти краще і залишатися молодим набагато довше.

Коли ми досягаємо 40 років, потреба у фізичній активності виходить за рамки простого виконання вправ протягом 30 хвилин кожен день. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Ось види фізичної активності, щоб жити довше і краще після 40

Силові вправи, особливо з обтяженнями – вони є одними з найважливіших для уповільнення старіння, оскільки запобігають втраті м'язової маси з віком. Цей вид вправ також зміцнює кістки, запобігає втраті сили та якості життя. Та тут важлива правильна техніка: почніть з легкого, з кілограма, адже ви повинні бути в змозі легко підіймати вагу 10 разів. Через пару тижнів збільште вагу на пів кілограма або кілограм, і так далі, якщо дозволятимуть ваші можливості.

особливо з обтяженнями – вони є одними з найважливіших для уповільнення старіння, оскільки запобігають втраті м'язової маси з віком. Цей вид вправ також зміцнює кістки, запобігає втраті сили та якості життя. Та тут важлива правильна техніка: почніть з легкого, з кілограма, адже ви повинні бути в змозі легко підіймати вагу 10 разів. Через пару тижнів збільште вагу на пів кілограма або кілограм, і так далі, якщо дозволятимуть ваші можливості. Кардіо. Серцево-судинні вправи мають важливе значення для підтримки серця і здорового способу життя. Це біг, їзда на велосипеді, плавання. Вони можуть допомогти поліпшити витривалість, знизити тиск і зменшити ризик серцевих захворювань. Рекомендують щонайменше 150 хвилин кардіотренувань помірної інтенсивності або 75 хвилин високої інтенсивності на тиждень. Мета кардіо – виконувати вправи, які сприяють збільшенню частоти серцевих скорочень, що допоможе вам мати сильне й здорове серце.

Після 40 років потреба у фізичній активності виходить за рамки простих вправ 30 хвилин на день / Фото freepik