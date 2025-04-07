І от хороша новина – дослідження стверджують, що може бути достатньо 5 хвилин одного тренування на день. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Ексцентричне, але дуже корисне для здоров'я тренування для вас на 5 хвилин

Дослідження впливу цього мінітренування опубліковані в Європейському журналі прикладної фізіології. Мовиться про вправи з розтягнення м'язів, що перебувають під напругою, яка генерує гальмівну дію.

Тобто ми прагнемо сповільнити зовнішнє навантаження, але зберігаємо скорочення м'яза і намагаємося його розтягнути. Це тренування може бути дуже складним, але якщо його правильно виконувати, воно може підняти ваш спорт на інший рівень.

Ось приклад: коли ви виконуєте скручування на біцепс, рух підйому ваги є концентричним, але коли ви опускаєте її повільно і контрольовано, він є ексцентричним. Це стосується різних вправ у спортзалі, а також домашніх, і на все треба лише 5 хвилин.

Дослідження стверджують, що ексцентричні вправи на 5 хвилин на день є дуже корисними / Фото freepik

Дослідження довело, що цей тип вправ без будь-якого обладнання може мати великі переваги для сили, гнучкості, мобільності та загального самопочуття будь-якої людини. Наприклад, у присіданні ексцентричним рухом буде опускання в упор, так само у відтисканні.

В ідеалі, треба робити щонайменше 10 повторень кожної вправи. Тренування може складатися з присідань, відтискань і підіймання ніг. Ви можете збільшити інтенсивність, додаючи більше повторень, беручи більшу вагу або зі стрічками опору.

Звісно, ці види тренувань не замінять заняття в спортзалі, але вони ідеально підходять для тих, хто хоче почати займатися спортом, веде сидячий спосіб життя, або для тих днів, коли ми не встигаємо все зробити й просто хочемо порухатися хоча б кілька хвилин.

Практикуючи ці вправи тривалий час, ви можете покращити своє здоров'я, сформувавши стійкі звички. І більше немає виправдань для того, щоб проводити цілий день на дивані.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.