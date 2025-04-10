Какая конкретно физическая активность нужна мужчинам после 40 лет

Физическая активность не является панацеей для долголетия, но она в целом полезна для тела и ума. С ее помощью можно стареть лучше и оставаться молодым намного дольше.

Когда мы достигаем 40 лет, потребность в физической активности выходит за рамки простого выполнения упражнений в течение 30 минут каждый день. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Вот виды физической активности, чтобы жить дольше и лучше после 40

Силовые упражнения, особенно с отягощениями – они являются одними из важнейших для замедления старения, поскольку предотвращают потерю мышечной массы с возрастом. Этот вид упражнений также укрепляет кости, предотвращает потерю силы и качества жизни. Но здесь важна правильная техника: начните с легкого, с килограмма, ведь вы должны быть в состоянии легко поднимать вес 10 раз. Через пару недель увеличьте вес на пол килограмма или килограмм, и так далее, если будут позволять ваши возможности.

особенно с отягощениями – они являются одними из важнейших для замедления старения, поскольку предотвращают потерю мышечной массы с возрастом. Этот вид упражнений также укрепляет кости, предотвращает потерю силы и качества жизни. Но здесь важна правильная техника: начните с легкого, с килограмма, ведь вы должны быть в состоянии легко поднимать вес 10 раз. Через пару недель увеличьте вес на пол килограмма или килограмм, и так далее, если будут позволять ваши возможности. Кардио. Сердечно-сосудистые упражнения имеют важное значение для поддержания сердца и здорового образа жизни. Это бег, езда на велосипеде, плавание. Они могут помочь улучшить выносливость, снизить давление и уменьшить риск сердечных заболеваний. Рекомендуют не менее 150 минут кардиотренировок умеренной интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю. Цель кардио – выполнять упражнения, которые способствуют увеличению частоты сердечных сокращений, что поможет вам иметь сильное и здоровое сердце.

После 40 лет потребность в физической активности выходит за рамки простых упражнений 30 минут в день / Фото freepik