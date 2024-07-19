Иметь хорошие идеи или предложения – мало, надо еще знать, как их представить, как убедить и как провести эффективные переговоры. И мы не говорим о манипулировании, а о том, чтобы быть убедительным и знать, как отстаивать свое мнение и потребности.
Смотрите также Правило Билла Гейтса 1 – 5 поможет удержать успех и уверенность в себе
Как выигрывать переговоры на работе
- Правило 80 – 20. Оно нужно для успеха и достижения целей, и касается подготовки, которая чрезвычайно важна для того, чтобы вы могли лучше вести переговоры. Это правило, по Psychology Today, говорит, что 80% переговоров – это подготовка, а 20% – выполнение. То есть вам нужно знать, что вы собираетесь сказать, иметь факты, ответы на возможные вопросы и четкое представление, в каком направлении вы хотите двигаться со своими аргументами.
- Активное слушание. Хороший переговорщик знает, что это не про монолог. Важно слушать то, что говорят другие, и пытаться понять их позицию. Это также помогает другим составить о вас лучшее представление. "Покажите, что вы искренне слушаете, кивая головой, поддерживая зрительный контакт и суммируя их мысли. Это не только демонстрирует уважение, но и гарантирует, что вы правильно понимаете позицию других", – пишет Psychology Today.
Готовьтесь, слушать и будьте точными в аргументах, когда ведете переговоры / Фото freepik
- Эффект якоря. Согласно Business Insider, первое предложение следует начинать с сильной позиции, с высокой точки, которая оставляет небольшое пространство для изменений. Когда вы делаете первое предложение, собеседник должен ответить на него, а не начинать с собственных идей или предложений. Первое предложение должно быть "агрессивным" или большим, поскольку это приводит к лучшей сделке, которая ближе к тому, чего вы на самом деле хотите. "Тот, кто делает первое предложение, по сути, оставляет якорь на столе", – пишет Insider.
- Доказательства и точность. Доказательства – это четкие примеры, в частности ваших достижений, роста, с четкими показателями, которые можно измерить. Это помогает подкрепить переговоры и показать, что вы заслуживаете того, о чем просите, а также увеличивает шансы на то, что ответ будет положительным. Точность – это, например, о точной цифре зарплаты, которую вы ищете. Когда вы делаете это, то показываете, что знаете, о чем говорите, и увеличиваете свои шансы на то, что собеседник воспримет то, что вы говорите.
- Ищите беспроигрышный вариант. Psychology Today утверждает, что важно искать беспроигрышные сценарии и предложения, где каждый чувствует, что он что-то выигрывает. Идея в том, чтобы найти общий язык и показать, что то, что вы предлагаете, будет полезным не только для вас, но и для других. Так вы не только получаете результат, но и укрепляете свои отношения с другим человеком.