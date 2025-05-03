Щоб побудувати рельєфне і підтягнуте тіло, недостатньо займатися в спортзалі. Зверніть увагу на ці 5 щоденних вправ та порад, які допоможуть вам досягти мети.

Тренування з власною вагою, високоінтенсивні вправи, здорове харчування і хороше відновлення – гарне доповнення до ваших зусиль. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

Дивіться також Система Табата: швидке тренування на 4 хвилини для найкращого початку дня

5 порад для побудови рельєфного тіла поза спортзалом

Перше – харчуйтеся правильно, щоб набрати м'язи. Спорт і дієта – ключі до підтягнутого тіла. Збалансована дієта дає організму все необхідне, щоб залишатися здоровим і мати енергією для тренувань упродовж тривалого часу. Тому слід споживати достатню кількість білків, вуглеводів, жирів і мікроелементів.

Фокус тут у тому, щоб зосередитися на складних вуглеводах, таких як макарони, рис, цільнозернові каші, горіхи, ягоди тощо. Складні вуглеводи організм засвоює повільніше, що сприяє накопиченню жиру. Але будьте обережні, щоб не переплутати збільшення м'язової маси зі спалюванням жиру. Тут потрібно більш помірне споживання вуглеводів, ніж зазвичай.

Також дуже корисні ненасичені жири, вони допомагають поліпшити секрецію тестостерону. І максимально уникайте промислових і оброблених продуктів, оскільки вони, як правило, містять занадто багато солі та цукру.

Друге – висипайтеся і відпочивайте після тренувань у спортзалі. Гарне відновлення – запорука відмінних результатів. Відпочинок є невіддільною частиною тренувань.

Здоровий сон дозволяє організму відновитися після різних навантажень та навіть захищає від набору ваги. Тільки перед сном не забудьте провітрити спальню, щоб відновити доступ кисню і відрегулювати температуру.

Також відпочивайте між тренуваннями достатньо часу. Вашим м'язам потрібно максимум 48 годин для відновлення. І самомасаж в кінці заняття або під час певної рутини також допоможе вам відновитися.

Зверніть увагу на ці 5 порад, які допоможуть вам побудувати рельєфне тіло / Фото bristekjegor@freepik

Третє – не забувайте про гідратацію. Вода є дуже важливим джерелом поживних речовин для організму.

М'язи ж на 80% складаються з води. Коли вона закінчується, м'язи відновлюються недостатньо швидко.

Тому організм потребує належного і регулярного зволоження – до, під час і після тренування.

Четверте – зміцнюйте м'язи у повсякденному житті. Силові тренування є неодмінною частиною розвитку м'язів.

Тренування з власною вагою – один із найкращих способів побудувати корисні м'язи. В ідеалі ви повинні вміти використовувати їх у повсякденному житті, наприклад носити продукти, підіймати предмети різної ваги тощо.

Для нарощування м'язів є 3 можливі типи тренувань: серійні вправи, які розвивають м'язову силу і витривалість, кругові вправи, які поєднують силову витривалість і серцево-судинну витривалість, і короткі послідовності вправ, які мобілізують всі м'язові ланцюги.

І п'яте – звернуть увагу на домашні вправи для спалювання зайвого жиру. Це високоінтенсивні вправи, що сприяють розвитку витривалості та мають формотворчий вплив на ваше тіло. Вони допомагають схуднути, тому що організм шукає енергію у своїх жирових запасах.