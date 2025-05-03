Если хотите рельефное тело – вот 5 простых советов для работы вне спортзала

Чтобы построить рельефное и подтянутое тело, недостаточно заниматься в спортзале. Обратите внимание на эти 5 ежедневных упражнений и советов, которые помогут вам достичь цели.

Тренировки с собственным весом, высокоинтенсивные упражнения, здоровое питание и хорошее восстановление – отличное дополнение к вашим усилиям. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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5 советов для построения рельефного тела вне спортзала

Первое – питайтесь правильно, чтобы набрать мышцы. Спорт и диета – ключи к подтянутому телу. Сбалансированная диета дает организму все необходимое, чтобы оставаться здоровым и обладать энергией для тренировок на протяжении длительного времени. Поэтому следует потреблять достаточное количество белков, углеводов, жиров и микроэлементов.

Фокус здесь в том, чтобы сосредоточиться на сложных углеводах, таких как макароны, рис, цельнозерновые каши, орехи, ягоды и тому подобное. Сложные углеводы организм усваивает медленнее, что способствует накоплению жира. Но будьте осторожны, чтобы не перепутать увеличение мышечной массы со сжиганием жира. Здесь нужно более умеренное потребление углеводов, чем обычно.

Также очень полезны ненасыщенные жиры, они помогают улучшить секрецию тестостерона. И максимально избегайте промышленных и обработанных продуктов, поскольку они, как правило, содержат слишком много соли и сахара.

Второе – высыпайтесь и отдыхайте после тренировок в спортзале. Хорошее восстановление – залог отличных результатов. Отдых является неотъемлемой частью тренировок.

Здоровый сон позволяет организму восстановиться после различных нагрузок и даже защищает от набора веса. Только перед сном не забудьте проветрить спальню, чтобы восстановить доступ кислорода и отрегулировать температуру.

Также отдыхайте между тренировками достаточно времени. Вашим мышцам нужно максимум 48 часов для восстановления. И самомассаж в конце занятия или во время определенной рутины также поможет вам восстановиться.

Обратите внимание на эти 5 советов, которые помогут вам построить рельефное тело / Фото bristekjegor@freepik

Третье – не забывайте о гидратации. Вода является очень важным источником питательных веществ для организма.

Мышцы же на 80% состоят из воды. Когда она заканчивается, мышцы восстанавливаются недостаточно быстро.

Поэтому организм нуждается в надлежащем и регулярном увлажнении – до, во время и после тренировки.

Четвертое – укрепляйте мышцы в повседневной жизни. Силовые тренировки являются непременной частью развития мышц.

Тренировки с собственным весом – один из лучших способов построить полезные мышцы. В идеале вы должны уметь использовать их в повседневной жизни, например носить продукты, поднимать предметы разного веса и тому подобное.

Для наращивания мышц есть 3 возможных типа тренировок: серийные упражнения, которые развивают мышечную силу и выносливость, круговые упражнения, которые сочетают силовую выносливость и сердечно-сосудистую выносливость, и короткие последовательности упражнений, которые мобилизуют все мышечные цепи.

И пятое – обратят внимание на домашние упражнения для сжигания лишнего жира. Это высокоинтенсивные упражнения, способствующие развитию выносливости и имеют формообразующее влияние на ваше тело. Они помогают похудеть, потому что организм ищет энергию в своих жировых запасах.