Справжня зірка 3 сезону "Білого лотоса" – сорочка Лохлана Ретліффа

Якщо ви думаєте, як можна вдягнутися для наступного літнього відпочинку, кілька порад може дати новий сезон "Білого лотоса". Це серіал, 3 сезон якого якраз зараз транслюють на HBO.

Звісно, передовсім це історія складного повсякденного життя персонажів, вигаданих Майком Вайтом. Але не тільки – це ще й актуальний посібник зі стилю, як зауважив 24 Канал завдяки GQ.

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Tombolo надав кілька примітних сорочок для фінального сезону "Білого лотоса"

Третій сезон "Білого лотоса" не став винятком, і нью-йоркський бренд Tombolo продовжив бути одним із мовчазних героїв серіалу. А в останніх серіях він набуває ще більшого значення.

Раніше одяг бренду з'являвся на деяких персонажах, але в 3 сезоні команда дизайнерів Tombolo працювала безпосередньо з художником костюмів Алексом Бовердом – тобто над створенням індивідуальних речей.

Ліза з Blackpink у сорочці Tombolo / Фото HBO

Одну з них, сорочку "Мавпячий бізнес", використовують як уніформу працівники готелю The White Lotus у Таїланді, де відбуваються зйомки сезону. Вперше її побачили на персонажі Мук, яку грає Ліза з Blackpink.

Ця сорочка продається на сайті бренду в ідентичній до серіалу версії, хоча є одна відмінність – відсутність логотипа The White Lotus на рукаві. Це природно, адже лого зарезервоване для серіалу.

Сем Нівола у сорочці Tombolo / Фото HBO

Один із ключових персонажів нового сезону – Лохлан Ретліфф у виконанні Семюеля Джона Ніволи. І він теж носить фірмову сорочку Tombolo – це "Дисфункція рептилій", і вона є результатом співпраці з англійською пивоварнею Deya Brewing Company.

Ця сорочка прикрашена візерунком, створеним Томом Гобсоном, власником бренду, із зображенням маленьких крокодилів та квітів. Але поки що ця сорочка доступна лише за попереднім замовленням. Утім, до літа її обіцяють доставити.