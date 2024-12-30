5 потужних образів Володимира Зеленського у 2024 році: від одного з них "підгоріло" у росіян

У 2024 році Володимир Зеленський не зраджував собі. Він гідно представляв Україну на міжнародній арені. Робив він це як у світшотах та поло, так і у дизайнерських вишиваних сорочках. І в цьому матеріалі ми зосередимо увагу на образах президента, які запам'ятались нам у році, що минає.

Пригадаймо потужні образи Володимира Зеленського, які він приміряв у 2024 році. Він одягав не лише красиві вишиванки, які захоплюють до глибини душі, а й речі, від яких неабияк "палало" у наших ворогів. Гайда разом з 24 Каналом дивитись на образи глави держави, які запам'ятались нам найбільше!

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Зеленські у День Вишиванки

Володимир і Олена Зеленські 16 травня привітали українців з Днем вишиванки. Подружжя не зрадило традиції, примірявши вишивані сорочки. Олена вбралась у білосніжну вишиту блузу з чорним орнаментом, яка називається "Яворівський дивоцвіт". А от Володимир був у чорній сорочці з білою вишивкою.

"Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону. Наші діти знають її змалечку. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. Її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями. За роки спротиву агресії вона стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність. З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!", – написали вони у спільному дописі, опублікованому в інстаграмі.

Володимир та Олена Зеленські привітали з Днем вишиванки / Фото з інстаграму Зеленського

Трішки детальніше поговоримо про образ Володимира Зеленського. Отже, він вбрався у вишивану сорочку українського бренду Etnodim.

Виконана вона з чорного льону. А прикрашена вишивана сорочкою білим орнаментом рівнового хреста, булави, меча, дубового листя, стилізованого герба та іншими елементами. Візерунки, які можна побачити на його сорочці, символізують сміливість, міцність, боротьбу, а також історичний шлях нашої держави.

Зеленський і уже трендове поло з гербом

Один з елементів гардероба президента, в якому можна його найчастіше побачити, – поло з гербом. Його пошив бренд Damirli, чиї речі глава держави залюбки носить. Власне, у цьому поло він з'явився у привітанні українців з Днем Незалежності нашої держави.

Привітання Володимира Зеленського з Днем Незалежності: дивіться відео

Як зазначає сам бренд, ця сорочка – класичного крою з розкритим коміром. Її з лівого боку прикрашає вишитий український тризуб. Зауважимо, що у 2023 році на День Незалежності Володимир Зеленський був у вишиванці "Український тризуб" від Damirli. Її ж він приміряв у День Конституції цього року.

Зеленський не зраджує традиції на День Незалежності

На День Незалежності Володимир Зеленський не зраджував традиції. Він обрав вишивану сорочку кольору хакі. У ній він був під час усіх урочистостей того дня. Детальніше її можна розгледіти під час зустрічі президента з українським боксером Олександром Усиком.

Володимир Зеленський у вишиванці зустрівся з Олександром Усиком: дивіться відео

Сорочка Володимира Зеленського має симетричні узори з обох боків. Водночас вона дуже акуратна та мінімалістична. Втім, так і не відомо, який бренд пошив її для президента.

Стильний образ для зустрічі з Байденом

У рамках Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом. Глава держави був у чорному лонгсліві Andreas Moskin, який спеціально створили для нього. Цей елемент гардероба був у мінімалістичному мілітарі стилі з довгим рукавом, а також виділявся стриманою чорною вишивкою у вигляді колосків жита.

Володимир Зеленський у лонгсліві від Andreas Moskin / Фото з інстаграму Andreas Moskin

Для нашого бренду є великою честю те, що Президент обрав наш образ для такої історичної події, адже цей момент підкреслює важливість української культури на світовій арені, – зазначають дизайнери Андрій Моськін і Андреас Білоус. – Мінімалістична вишивка додала виробу особливого значення, адже колос жита здавна вважається оберегом і символом збереження роду.

Зеленський у футболці, від якої "спалахнуло" у росіян

Так, 23 жовтня Володимир Зеленський зняв своє традиційне відеозвернення до українців. Особливої уваги вартує футболка, яку він вбрав. А якщо бути точнішими, то напис на ній. Біло-червоні літери склались у слова, через які в Росії неабияк "спалахнуло".

"Make Russia small again", що в перекладі на українську означає – "Зробимо Росію знову маленькою". Ось що побачили на відео як українці, так і всі, хто спостерігає за президентом.

Звернення Зеленського у легендарній футболці: дивіться відео

Зауважимо, що це одна з футболок з лімітованої серії, створеної Міжнародним центром української перемоги. Його співзасновниця – колишня народна депутатка Ганна Гопко. Ззаду на футболці порівнюють розміри нинішньої території країни-агресорки з тими, які були колись давно.

"Футболки Make Russia Small Again від Ганна Гопко – це не тільки про історію, а швидше про мету, якої має досягти світ", – написала радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна у своєму телеграмі.

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Чому Зеленський не носить військову форму

Напередодні глава держави дав інтерв'ю виданню Le Parisien. Володимира Зеленського спитали, чого він навчився, носячи військову форму й очолюючи військо України. Глава держави наголосив, що не носить військову форму. Він додав, що носить вбрання, яке наближене до військового, але таким не є.

Я ніколи не міг собі дозволити носити суто військову форму, бо я поважаю військових, а сам я не є військовий. В мене такий одяг, дуже наближений до військових. Але я вважаю, що військову форму можуть собі дозволити носити виключно військові,

– відповів Зеленський.

Глава держави підкреслив, що у нього викликають запитання люди, котрі носять військову форму, але ніколи не були на фронті.

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