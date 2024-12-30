Вспомним мощные образы Владимира Зеленского, которые он примерил в 2024 году. Он надевал не только красивые вышиванки, которые захватывают до глубины души, но и вещи, от которых изрядно "горело" у наших врагов. Гайда вместе с 24 Каналом смотреть на образы главы государства, которые запомнились нам больше всего!

Стоит внимания 10 уроков стиля от лучше всего одетых мужчин 2024 года

Зеленские в День Вышиванки

Владимир и Елена Зеленские 16 мая поздравили украинцев с Днем вышиванки. Супруги не изменили традиции, примерив вышитые рубашки. Елена нарядилась в белоснежную вышитую блузу с черным орнаментом, которая называется "Яворовский дивоцвет". А вот Владимир был в черной рубашке с белой вышивкой.

"Видимо или невидимо, она всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, она на волонтере, на учителе, на всех, кто держит оборону. Наши дети знают ее с детства. Она – символ единения всех поколений украинцев сквозь века. Ее узор такой неповторимый, потому что вышивается нашими собственными делами на полотне, сотканном нашими ценностями. За годы сопротивления агрессии она стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность. С Днем вышиванки, Украина, украинцы и друзья Украины!", – написали они в совместной публикации, опубликованном в инстаграме.

Владимир и Елена Зеленские поздравили с Днем вышиванки / Фото из инстаграма Зеленского

Немножко подробнее поговорим об образе Владимира Зеленского. Итак, он нарядился в вышитую рубашку украинского бренда Etnodim.

Выполнена она из черного льна. А украшена вышитая рубашка белым орнаментом ровнового креста, булавы, меча, дубовых листьев, стилизованного герба и другими элементами. Узоры, которые можно увидеть на его рубашке, символизируют смелость, мощность, борьбу, а также исторический путь нашего государства.

Зеленский и уже трендовое поло с гербом

Один из элементов гардероба президента, в котором можно его чаще всего увидеть, – поло с гербом. Его пошил бренд Damirli, чьи вещи глава государства охотно носит. Собственно, в этом поло он появился в поздравлении украинцев с Днем Независимости нашего государства.

Поздравление Владимира Зеленского с Днем Независимости: смотрите видео

Как отмечает сам бренд, эта рубашка – классического кроя с раскрытым воротником. Ее с левой стороны украшает вышитый украинский трезубец. Заметим, что в 2023 году на День Независимости Владимир Зеленский был в вышиванке "Украинский трезубец" от Damirli. Ее же он примерил в День Конституции в этом году.

Зеленский не изменяет традиции на День Независимости

На День Независимости Владимир Зеленский не изменял традиции. Он выбрал вышитую рубашку цвета хаки. В ней он был во время всех торжеств в тот день. Подробнее ее можно разглядеть во время встречи президента с украинским боксером Александром Усиком.

Владимир Зеленский в вышиванке встретился с Александром Усиком: смотрите видео

Рубашка Владимира Зеленского имеет симметричные узоры с обеих сторон. В то же время она очень аккуратная и минималистичная. Впрочем, так и не известно, какой бренд сшил ее для президента.

Стильный образ для встречи с Байденом

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом. Глава государства был в черном лонгсливе Andreas Moskin, который специально создали для него. Этот элемент гардероба был в минималистическом милитари стиле с длинным рукавом, а также выделялся сдержанной черной вышивкой в виде колосков ржи.

Владимир Зеленский в лонгсливе от Andreas Moskin / Фото из инстаграма Andreas Moskin

Для нашего бренда является большой честью то, что Президент выбрал наш образ для такого исторического события, ведь этот момент подчеркивает важность украинской культуры на мировой арене, – отмечают дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Белоус. – Минималистичная вышивка придала изделию особое значение, ведь колос ржи издавна считается оберегом и символом сохранения рода.

Зеленский в футболке, от которой "вспыхнуло" у россиян

Так, 23 октября Владимир Зеленский снял свое традиционное видеообращение к украинцам. Особого внимания стоит футболка, которую он надел. А если быть точнее, то надпись на ней. Бело-красные буквы сложились в слова, из-за которых в России изрядно "вспыхнуло".

"Make Russia small again", что в переводе на украинский означает – "Сделаем Россию снова маленькой". Вот что увидели на видео как украинцы, так и все, кто наблюдает за президентом.

Обращение Зеленского в легендарной футболке: смотрите видео

Заметим, что это одна из футболок из лимитированной серии, созданной Международным центром украинской победы. Его соучредитель – бывший народный депутат Анна Гопко. Сзади на футболке сравнивают размеры нынешней территории страны-агрессора с теми, которые были когда-то давно.

"Футболки Make Russia Small Again от Анна Гопко – это не только об истории, а скорее о цели, которой должен достичь мир", – написала советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна в своем телеграме.

Смотрите также Таким вы его еще не видели: Сергей Кислица стал лицом рекламной кампании украинского бренда

Почему Зеленский не носит военную форму

Накануне глава государства дал интервью изданию Le Parisien. Владимира Зеленского спросили, чему он научился, нося военную форму и возглавляя войско Украины. Глава государства подчеркнул, что не носит военную форму. Он добавил, что носит наряд, который приближен к военному, но таковым не является.

Я никогда не мог себе позволить носить чисто военную форму, потому что я уважаю военных, а сам я не военный. У меня такая одежда, очень приближенная к военным. Но я считаю, что военную форму могут себе позволить носить исключительно военные,

– ответил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что у него вызывают вопросы люди, которые носят военную форму, но никогда не были на фронте.

На этой ноте мы призываем поблагодарить тех, благодаря кому возможны и наши итоги, и празднование Нового 2025 года. Поблагодарите Силы обороны, ребят и девушек. После прочтения нашего материала поддержите проверенный фонд или сборы. Помните, что не бывает слишком маленьких донатов! Вместе – мы сила!