А тому його мова завжди має перебувати у рамках чітких правил, бути врівноваженою та впевненою. Цікаве відео про це показав у тіктоці користувач levelup_motiivation, пише 24 Канал.

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Ці 3 правила комунікації відрізняють лідера від звичайної людини

Якщо ви хочете розвинути в собі лідерські навички, варто запам'ятати для початку 3 основні правила мовлення лідера.

Перше – говоріть повільно та робіть паузи. Лідери не поспішають у розмові, вони говорять чітко, виразно та з паузами, що додають ваги їхнім словам. Це показує впевненість та дозволяє слухачам краще сприймати інформацію.

Лідери не поспішають у розмові, вони говорять чітко, виразно та з паузами, що додають ваги їхнім словам. Це показує впевненість та дозволяє слухачам краще сприймати інформацію. Друге – не відводьте погляд. Завжди підтримуйте зоровий контакт у розмові, бо лідер під час діалогу лідер не може собі дозволити опускати очі чи мати розгублений вигляд. Натомість впевнений зоровий контакт – це про авторитет, рішучість і готовність до будь-якої дискусії.

Завжди підтримуйте зоровий контакт у розмові, бо лідер під час діалогу лідер не може собі дозволити опускати очі чи мати розгублений вигляд. Натомість впевнений зоровий контакт – це про авторитет, рішучість і готовність до будь-якої дискусії. Третє – не перебивайте співрозмовників. Справжній лідер уважно слухає та дає можливість іншим людям висловитися. Він навіть готовий вислухати критику, не реагуючи емоційно, а аналізуючи сказане і відповідаючи аргументовано.

Три основні правила спілкування лідера: дивіться відео від levelup_motiivation

Отже, зрозуміло, що мова лідера – це потужний інструмент впливу, який формує довіру та авторитет. А дотримання цих 3 правил допоможе вам щонайменше покращити свої комунікаційні навички та впевненіше почуватись у всіх розмовах.