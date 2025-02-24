Але насправді серед цього всього є дуже багато речей (якщо не всі), які не мають значення. Тож, природно, їх не слід соромитися. Як зауважив 24 Канал, kod_uspihuu у тіктоці розповів про 4 такі.

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4 речі, яких не варто соромитися, хоча багато хто все ще це робить

Часто люди переймаються через свій одяг, фінансовий стан та свої минулі помилки. Тут слід розуміти важливе: жодна з цих речей не визначає особистість. І жити потрібно в гармонії із собою та не дозволяти суспільним стереотипам ламати вашу впевненість у собі.

Популярне відео у тіктоці закликає ніколи не соромитися цих 4 речей:

Перше – старого одягу. Це не впливає на ваші здібності та таланти.

Це не впливає на ваші здібності та таланти. Друге – бідних друзів. У дружбі немає тих, хто вищий чи нижчий.

У дружбі немає тих, хто вищий чи нижчий. Третє – простого життя. Ніхто не може оцінювати ваші досягнення, окрім вас самих.

Ніхто не може оцінювати ваші досягнення, окрім вас самих. Четверте – минулих помилок. Минуле не змінити, але з нього можна зробити висновки.

4 важливі уроки про те, чого не слід соромитися: дивіться відео kod_uspihuu

Стигматизоване суспільство часто намагається нав’язати нам страх бути не такими, як хочеться іншим. Але важливо пам’ятати: вашу самоцінність визначають не матеріальні речі, а ваш внутрішній світ і те, як ви ставитеся до життя.