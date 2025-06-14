Рецепт ідеальної відпустки: скільки брати днів, щоб цілком і повністю відпочити
- Дослідження показують, скільки днів триває ідеальна відпустка, і на який день настає пік щастя.
- При цьому частіші короткі відпустки протягом року знижують рівень стресу і сприяють кращому відпочинку.
- Тільки важливо проводити відпустку активно та корисно, повністю вимикаючись із роботи.
Відпустка має мати певну кількість днів, щоб ви повернулися на роботу без труднощів і з охотою. І, що цікаво, тут важливо не переборщити.
Ідеальна відпустка – це не про місяць бездіяльності, каже наука, а днів слід брати відчутно менше та проводити їх помітно активніше. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.
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7 чи 14: скільки днів відпустки потрібно взяти, щоб по-справжньому відпочити
Про це пишуть у дослідженні, опублікованому в Journal of Happiness. Організатори вимірювали самопочуття 54 працівників, коли вони йшли у відпустку, після кожного дня відпочинку, і нарешті коли люди поверталися на роботу. Що помітили?
- Що рівень самопочуття людей поступово підвищувався з кожним вихідним днем, на пік вийшовши на восьмий день. Потім – плато. Простіше кажучи, після 8 днів ви не ставатимете щасливішим, навіть якщо відпочиваєте всі 15.
- Ба більше, дослідники з Університету Тампере у Фінляндії припускають, що позитивний ефект відпустки починає спадати з десятого дня. Тоді ваш мозок вже буде думати про непрочитані листи, невиконані або нові задачі тощо, і насолода зблякне.
А проте відпустку точно треба брати, і робити це слід регулярно. Американський університет психології пише, що люди, які справно беруть відпустки, мають набагато нижчий рівень стресу.
Іншими словами, розумніше не ставити все на одну чи дві великі відпустки, а розставити відпочинкові періоди протягом року. Тобто щоб їх було бодай три чи чотири.
- Щодо повернення до роботи – насправді це складно безвідносно до тривалості відпустки. Але ви можете полегшити цей процес, якщо проведете відпуску корисно – так, щоби по-справжньому вимкнутись із роботи.
- Гарно було б провести цей час із родиною та друзями – це має значний вплив на ваше щастя. Також вибирайте прості, але ефективні заняття – сон, прогулянки, творчість, сміх, спорт або навіть нічого.
Так, нічого – це дуже популярне заняття під час відпочинку. У Нідерландах є навіть спеціальний термін для цього – niksen, і цю концепцію характеризують як мистецтво цінувати відпочинок.
Отже, рецепт правильної відпустки такий: взяти 7 – 11 днів та проводити їх корисно. Ось такі відпустки й дають результат.