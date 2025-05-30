У місячному календарі 24 Канал розповість як про вдалі, так і про невдалі дні для риболовлі у червні. Не ігноруйте їх, якщо прагнете повернутись додому з щедрим уловом!

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Вплив фаз Місяця на риболовлю

Календар рибака формується з допомогою фаз Місяця. Саме вони дозволять визначити, у які дні риба клюватиме, а які дні краще присвятити іншим заняттям.

Фази Місяця у червні:

1 – 2 червня: Місяць спадає.

3 – 10 червня: Місяць зростає.

11 червня: Повний Місяць.

12 – 24 червня: Місяць спадає.

25 червня: Молодик.

26 – 30 червня: Місяць зростає.

Зростаючий Місяць. У цей період активність риби зростає. Особливо – у середині циклу (орієнтовно 5 – 8 та 27 – 30 червня). У ці дні риба активно харчується, а це однозначно позитивно впливає на успішний кльов.

Спадаючий Місяць. У ці дні кльов буде стабільним. Особливо це стосується перших днів повні – з 12 по 18 червня, а також перед самим молодиком – з 20 по 24 червня.

Повний Місяць. У цей день риба вже не така активна. Водночас можливий кльов хижаків, до прикладу, сомів.

Молодик. Цей день вважається найменш сприятливим, якщо ви прагнете успішної риболовлі. Тоді риба максимально обережна та менш активна.



Вибирайтесь на риболовлю з урахуванням місячного календаря / Фото prostooleh

Сприятливі дні для риболовлі

1 – 4 червня. У ці дні риба активна. Особливо це стосується мирних видів – лящів, карасів, коропів. Також маєте шанс вполювати щуку та окуня.

5 – 6 червня. Також спостерігатиметься активність риби. Особливо це актуально зранку та ввечері. Добре клюватимуть як окунь, так і судак.

14, 16 – 18 червня. На вас очікуватиме стабільний кльов. Можна буде брати спінінг і йти ловити хижаків.

15 червня. Варто очікувати на стабільний кльов. Особливо це стосується як окунів, так і судака.

27 червня. Ще один хороший день для того, щоб ловити мирну рибу. На гачок можуть потрапити карась та короп.

28 – 30 червня. У ці дні риба буде активна. Якщо прагнете спіймати коропа, ляща або щуку – вперед!

Несприятливі дні для риболовлі

7, 13, 19 – 21 червня. У ці дні фази Місяця перехідні, а також спостерігатиметься нестабільний атмосферний тиск. І це може дещо знизити активність риби. Відтак, кльов буде нестабільним, а водні мешканці поводитимуться вкрай обережно.

8 – 12 червня. Особливо невдалим днем для риболовлі буде 11 червня. Тоді риба стає максимально пасивною.

22 – 26 червня. Найгіршим днем для риболовлі вважають 25 червня. Будьте готовими, що риба ховатиметься та майже не харчуватиметься. Відтак, очікувати бодай на якийсь результат не варто.

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Коли вибиратиметесь на риболовлю у червні – обов'язково загляньте до місячного календаря. Він дозволить вам орієнтуватись у тому, чи варто очікувати на вдалий улов.