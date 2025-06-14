Рецепт идеального отпуска: сколько брать дней, чтобы целиком и полностью отдохнуть
- Исследования показывают, сколько дней длится идеальный отпуск, и на какой день наступает пик счастья.
- При этом более частые короткие отпуска в течение года снижают уровень стресса и способствуют лучшему отдыху.
- Только важно проводить отпуск активно и полезно, полностью выключаясь из работы.
Отпуск должен иметь определенное количество дней, чтобы вы вернулись на работу без труда и с охотой. И, что интересно, здесь важно не переборщить.
Идеальный отпуск – это не про месяц бездействия, говорит наука, а дней следует брать ощутимо меньше и проводить их заметно активнее. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.
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7 или 14: сколько дней отпуска нужно взять, чтобы по-настоящему отдохнуть
Об этом пишут в исследовании, опубликованном в Journal of Happiness. Организаторы измеряли самочувствие 54 работников, когда они шли в отпуск, после каждого дня отдыха, и наконец когда люди возвращались на работу. Что заметили?
- Что уровень самочувствия людей постепенно повышался с каждым выходным днем, на пик выйдя на восьмой день. Затем – плато. Проще говоря, после 8 дней вы не будете становиться счастливее, даже если отдыхаете все 15.
- Более того, исследователи из Университета Тампере в Финляндии предполагают, что положительный эффект отпуска начинает спадать с десятого дня. Тогда ваш мозг уже будет думать о непрочитанных письмах, невыполненных или новых задачах и тому подобном, и наслаждение поблекнет.
Тем не менее отпуск точно надо брать, и делать это следует регулярно. Американский университет психологии пишет, что люди, которые исправно берут отпуска, имеют гораздо более низкий уровень стресса.
Другими словами, разумнее не ставить все на один или два больших отпуска, а расставить отпускные периоды в течение года. То есть чтобы их было хотя бы три или четыре.
- Что касается возвращения к работе – на самом деле это сложно безотносительно к продолжительности отпуска. Но вы можете облегчить этот процесс, если проведете отпуск полезно – так, чтобы по-настоящему выключиться из работы.
- Хорошо было бы провести это время с семьей и друзьями – это имеет значительное влияние на ваше счастье. Также выбирайте простые, но эффективные занятия – сон, прогулки, творчество, смех, спорт или даже ничего.
Да, ничего – это очень популярное занятие во время отдыха. В Нидерландах есть даже специальный термин для этого – niksen, и эту концепцию характеризуют как искусство ценить отдых.
Итак, рецепт правильного отпуска таков: взять 7 – 11 дней и проводить их полезно. Вот такие отпуска и дают результат.