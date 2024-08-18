Це 40-річний Боббі Голланд Гентон. Саме він стрибав, крутився і прокладав собі шлях до вершини світу каскадерів протягом 15 років. І саме він виконував важку роботу для багатьох великих зірок. Найчастіше, звісно, для Кріса Хемсворта.

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Боббі Голланд Гентон дублював Кріса Гемсворта понад 10 років

Британець Гентон має зріст у 185 сантиметрів і елітну гімнастичну підготовку, яка дає йому переваги в кар'єрі. Завдяки гімнастиці він навчився "контролювати своє тіло, відчувати простір і вміти підбирати хореографічні рутини".

Я вивчаю рухи актора і наслідую їх, а також коригую свої тренування, щоб скинути або набрати вагу,

– розповідає Боббі.

Дублювати Гемсворта непросто, бо й сам актор часто змінював вагу заради ролі. Але їхні стосунки взаємовигідні.

Гентон каже, що зробив чудову кар'єру з Крісом, здобув визнання в індустрії та 257 000 підписників в інстаграмі за свої трюки.

каже, що зробив чудову кар'єру з Крісом, здобув визнання в індустрії та 257 000 підписників в інстаграмі за свої трюки. Про свою роль він говорить відверто: виконувати трюки, "які не варті ризику для актора". Ось у цьому вигода для Гемсворта – він уникає потенційних травм.

Гентон переніс заміну дисків у шиї та подвійну заміну дисків у попереку, а також "відірвав 75% пахового м'яза від кістки". Але навіть не коли стрибав, щоб вдарити ногою Халка, а за тиждень, коли послизнувся в душі й дорвав той м'яз.

Гентон (ліворуч!) із Гемсвортом, якого він дублював 10 років / Фото Боббі Голланда Гентона

При цьому Гентон вважає, що не настільки травмований, як можна було б очікувати. Він готується надзвичайно ретельно, і каже, що йому щастить – враховуючи те, скільки фільмів за плечима.

Щоб підтримувати каскадерську форму, Гентон щодня тренується, а також займається бойовими мистецтвами, гімнастикою та пілатесом. Продовжуючи працювати дублером, він нещодавно зіграв і головну роль – у фільмі "Шкільна бійка", в якому він є зіркою бойовиків, "як Жан-Клод Ван Дамм".

Він пишається своєю каскадерською кар'єрою. Але вже хоче вести діалоги та виходити за межі своєї зони комфорту.