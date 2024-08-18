Это 40-летний Бобби Холланд Хентон. Именно он прыгал, крутился и прокладывал себе путь к вершине мира каскадеров в течение 15 лет. И именно он выполнял тяжелую работу для многих великих звезд. Чаще всего, конечно, для Криса Хемсворта.

Смотрите также Танец Дэдпула под трек 2000-х разрывает тикток: попробуйте и вы

Бобби Холланд Хентон дублировал Криса Хемсворта более 10 лет

Британец Хентон имеет рост в 185 сантиметров и элитную гимнастическую подготовку, которая дает ему преимущество в карьере. Благодаря гимнастике он научился "контролировать свое тело, чувствовать пространство и уметь подбирать хореографические рутины".

Я изучаю движения актера и подражаю их, а также корректирую свои тренировки, чтобы сбросить или набрать вес,

– рассказывает Бобби.

Дублировать Хемсворта непросто, потому что и сам актер часто менял вес ради роли. Но их отношения взаимовыгодны.

Хентон говорит, что сделал отличную карьеру с Крисом, получил признание в индустрии и 257 000 подписчиков в инстаграме за свои трюки.

говорит, что сделал отличную карьеру с Крисом, получил признание в индустрии и 257 000 подписчиков в инстаграме за свои трюки. О своей роли он говорит откровенно: выполнять трюки, "которые не стоят риска для актера". Вот в этом выгода для Хемсворта – он избегает потенциальных травм.

Хентон перенес замену дисков в шее и двойную замену дисков в пояснице, а также "оторвал 75% паховой мышцы от кости". Но даже не когда прыгал, чтобы ударить ногой Халка, а через неделю, когда поскользнулся в душе и дорвал ту мышцу.

Хентон (слева!) с Хемсвортом, которого он дублировал 10 лет / Фото Бобби Холланда Хентона

При этом Хентон считает, что не настолько травмирован, как можно было бы ожидать. Он готовится чрезвычайно тщательно, и говорит, что ему везет – учитывая то, сколько фильмов за плечами.

Чтобы поддерживать каскадерскую форму, Хентон ежедневно тренируется, а также занимается боевыми искусствами, гимнастикой и пилатесом. Продолжая работать дублером, он недавно сыграл и главную роль – в фильме "Школьная драка", в котором он является звездой боевиков, "как Жан-Клод Ван Дамм".

Он гордится своей каскадерской карьерой. Но уже хочет вести диалоги и выходить за пределы своей зоны комфорта.