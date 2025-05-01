Повноцінний сон уночі допоможе забезпечити вірусне правило 10-3-2-1-0: ось як це працює

Для висипання важлива не лише кількість годин, а і якість вашого сну щоночі. І тут в пригоді може стати правило 10-3-2-2-1-0.

Це один із найкращих кроків, які ви можете зробити до справжнього відпочинку. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Що таке правило 10-3-2-1-1-0 і як воно працює для гарного сну

У сучасному динамічному та напруженому світі проблеми зі сном стають все більш поширеними. Мільйони людей не можуть легко заснути вночі та прокидаються виснаженими, що призводить до купи проблем з фізичним та психічним здоров'ям.

Наука каже, що ми маємо спати 7 – 8 годин щоночі, але це не означає, що можна просто лежати в ліжку з заплющеними очима. Ми маємо дійсно спати, пройти всі стадії сну і відчути відновлювальний момент для мозку і всього організму. Для цього багато експертів розробляли методи, поради та правила. Одним із них є правило 10-3-2-1-1-0.

Але – щоб добре спати, у вас повинен бути фіксований графік на кожен день, щоб ваше тіло і розум сформували звичку спати в певний час. Тобто дуже важливо, щоб ви засинали й прокидалися в один і той самий час. І щойно ви встановите такий графік, застосовуйте правило 10-3-2-1-0 – воно допоможе вам засинати тоді, коли ви хочете, мати якісний сон і не прокидатися серед ночі.

Правило 10-3-2-1-0 зараз є вірусним у соцмережах, і не дивно – воно справді добре працює / Фото vk-studio@vecteezy

Правило 10-3-2-1-0 зараз стало вірусним у соціальних мережах, але створила його докторка Джесс Андраде – на основі простих звичок, дієвість яких підтверджена науковими дослідженнями. Отже, як це працює:

Ви повинні припинити вживати кофеїн за 10 годин до сну, бо він може впливати на ваш режим сну й ускладнювати засинання. Бажано кофеїн зарезервувати на ранок.

до сну, бо він може впливати на ваш режим сну й ускладнювати засинання. Бажано кофеїн зарезервувати на ранок. Припиніть їсти та вживати алкоголь приблизно за 3 години до сну. Кілька досліджень показали, що люди, які їдять дуже близько до сну, частіше прокидаються вночі.

до сну. Кілька досліджень показали, що люди, які їдять дуже близько до сну, частіше прокидаються вночі. Перестаньте працювати за 2 години до сну. Не працюйте допізна, оскільки робота стимулює ваш мозок і тримає його в напрузі, не даючи можливості розслабитися і відпочити.

до сну. Не працюйте допізна, оскільки робота стимулює ваш мозок і тримає його в напрузі, не даючи можливості розслабитися і відпочити. Вимикайте екрани за 1 годину до сну. Це стосується телевізорів, комп'ютерів і телефонів, оскільки вони можуть впливати на ваш добовий ритм і вироблення мелатоніну, ускладнюючи засинання.

до сну. Це стосується телевізорів, комп'ютерів і телефонів, оскільки вони можуть впливати на ваш добовий ритм і вироблення мелатоніну, ускладнюючи засинання. Натискайте кнопку повтору на будильнику вранці 0 разів. Установлення декількох будильників і натискання повтору погано впливає на якість вашого сну та цикли сну.

Крім того, вам слід практикувати гігієну сну – спати в темній і прохолодній кімнаті, уникати шуму, розслаблятися і мати ритуал перед сном, формуючи зручності. І використовуйте своє ліжко тільки для сну і сексу.

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