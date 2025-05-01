Повноцінний сон уночі допоможе забезпечити вірусне правило 10-3-2-1-0: ось як це працює
- Правило 10-3-2-1-0 допомагає покращити якість сну, його розробила докторка Джесс Андраде.
- Правило стало популярним у соцмережах завдяки своїй ефективності, підтвердженій науковими дослідженнями.
- Воно містить рекомендації щодо харчування, роботи, будильника та про загальну гігієну сну.
Для висипання важлива не лише кількість годин, а і якість вашого сну щоночі. І тут в пригоді може стати правило 10-3-2-2-1-0.
Це один із найкращих кроків, які ви можете зробити до справжнього відпочинку. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.
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Що таке правило 10-3-2-1-1-0 і як воно працює для гарного сну
У сучасному динамічному та напруженому світі проблеми зі сном стають все більш поширеними. Мільйони людей не можуть легко заснути вночі та прокидаються виснаженими, що призводить до купи проблем з фізичним та психічним здоров'ям.
Наука каже, що ми маємо спати 7 – 8 годин щоночі, але це не означає, що можна просто лежати в ліжку з заплющеними очима. Ми маємо дійсно спати, пройти всі стадії сну і відчути відновлювальний момент для мозку і всього організму. Для цього багато експертів розробляли методи, поради та правила. Одним із них є правило 10-3-2-1-1-0.
Але – щоб добре спати, у вас повинен бути фіксований графік на кожен день, щоб ваше тіло і розум сформували звичку спати в певний час. Тобто дуже важливо, щоб ви засинали й прокидалися в один і той самий час. І щойно ви встановите такий графік, застосовуйте правило 10-3-2-1-0 – воно допоможе вам засинати тоді, коли ви хочете, мати якісний сон і не прокидатися серед ночі.
Правило 10-3-2-1-0 зараз стало вірусним у соціальних мережах, але створила його докторка Джесс Андраде – на основі простих звичок, дієвість яких підтверджена науковими дослідженнями. Отже, як це працює:
- Ви повинні припинити вживати кофеїн за 10 годин до сну, бо він може впливати на ваш режим сну й ускладнювати засинання. Бажано кофеїн зарезервувати на ранок.
- Припиніть їсти та вживати алкоголь приблизно за 3 години до сну. Кілька досліджень показали, що люди, які їдять дуже близько до сну, частіше прокидаються вночі.
- Перестаньте працювати за 2 години до сну. Не працюйте допізна, оскільки робота стимулює ваш мозок і тримає його в напрузі, не даючи можливості розслабитися і відпочити.
- Вимикайте екрани за 1 годину до сну. Це стосується телевізорів, комп'ютерів і телефонів, оскільки вони можуть впливати на ваш добовий ритм і вироблення мелатоніну, ускладнюючи засинання.
- Натискайте кнопку повтору на будильнику вранці 0 разів. Установлення декількох будильників і натискання повтору погано впливає на якість вашого сну та цикли сну.
Крім того, вам слід практикувати гігієну сну – спати в темній і прохолодній кімнаті, уникати шуму, розслаблятися і мати ритуал перед сном, формуючи зручності. І використовуйте своє ліжко тільки для сну і сексу.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до фахівця.