Полноценный сон ночью поможет обеспечить вирусное правило 10-3-2-1-0: вот как это работает
- Правило 10-3-2-1-0 помогает улучшить качество сна, его разработала доктор Джесс Андраде.
- Правило стало популярным в соцсетях благодаря своей эффективности, подтвержденной научными исследованиями.
- Оно содержит рекомендации по питанию, работе, будильниках и по общей гигиене сна.
Для высыпания важно не только количество часов, но и качество вашего сна каждую ночь. И здесь может пригодиться правило 10-3-2-2-1-0.
Это один из лучших шагов, которые вы можете сделать к настоящему отдыху. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.
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Что такое правило 10-3-2-1-1-0 и как оно работает для хорошего сна
В современном динамичном и напряженном мире проблемы со сном становятся все более распространенными. Миллионы людей не могут легко заснуть ночью и просыпаются истощенными, что приводит к куче проблем с физическим и психическим здоровьем.
Наука говорит, что мы должны спать 7 – 8 часов каждую ночь, но это не означает, что можно просто лежать в постели с закрытыми глазами. Мы должны действительно спать, пройти все стадии сна и почувствовать восстановительный момент для мозга и всего организма. Для этого многие эксперты разрабатывали методы, советы и правила. Одним из них является правило 10-3-2-1-1-0.
Но – чтобы хорошо спать, у вас должен быть фиксированный график на каждый день, чтобы ваше тело и разум сформировали привычку спать в определенное время. То есть очень важно, чтобы вы засыпали и просыпались в одно и то же время. И как только вы установите такой график, применяйте правило 10-3-2-1-0 – оно поможет вам засыпать тогда, когда вы хотите, иметь качественный сон и не просыпаться среди ночи.
Правило 10-3-2-1-0 сейчас стало вирусным в социальных сетях, но создала его доктор Джесс Андраде – на основе простых привычек, действенность которых подтверждена научными исследованиями. Итак, как это работает:
- Вы должны прекратить употреблять кофеин за 10 часов до сна, потому что он может влиять на ваш режим сна и затруднять засыпание. Желательно кофеин зарезервировать на утро.
- Прекратите есть и употреблять алкоголь примерно за 3 часа до сна. Несколько исследований показали, что люди, которые едят очень близко ко сну, чаще просыпаются ночью.
- Перестаньте работать за 2 часа до сна. Не работайте допоздна, поскольку работа стимулирует ваш мозг и держит его в напряжении, не давая возможности расслабиться и отдохнуть.
- Выключайте экраны за 1 час до сна. Это касается телевизоров, компьютеров и телефонов, поскольку они могут влиять на ваш суточный ритм и выработку мелатонина, затрудняя засыпание.
- Нажимайте кнопку повтора на будильнике по утрам 0 раз. Установка нескольких будильников и нажатие повтора плохо влияет на качество вашего сна и циклы сна.
Кроме того, вам следует практиковать гигиену сна – спать в темной и прохладной комнате, избегать шума, расслабляться и иметь ритуал перед сном, формируя удобства. И используйте свою кровать только для сна и секса.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях, но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к специалисту.