Полноценный сон ночью поможет обеспечить вирусное правило 10-3-2-1-0: вот как это работает

Для высыпания важно не только количество часов, но и качество вашего сна каждую ночь. И здесь может пригодиться правило 10-3-2-2-1-0.

Это один из лучших шагов, которые вы можете сделать к настоящему отдыху. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Что такое правило 10-3-2-1-1-0 и как оно работает для хорошего сна

В современном динамичном и напряженном мире проблемы со сном становятся все более распространенными. Миллионы людей не могут легко заснуть ночью и просыпаются истощенными, что приводит к куче проблем с физическим и психическим здоровьем.

Наука говорит, что мы должны спать 7 – 8 часов каждую ночь, но это не означает, что можно просто лежать в постели с закрытыми глазами. Мы должны действительно спать, пройти все стадии сна и почувствовать восстановительный момент для мозга и всего организма. Для этого многие эксперты разрабатывали методы, советы и правила. Одним из них является правило 10-3-2-1-1-0.

Но – чтобы хорошо спать, у вас должен быть фиксированный график на каждый день, чтобы ваше тело и разум сформировали привычку спать в определенное время. То есть очень важно, чтобы вы засыпали и просыпались в одно и то же время. И как только вы установите такой график, применяйте правило 10-3-2-1-0 – оно поможет вам засыпать тогда, когда вы хотите, иметь качественный сон и не просыпаться среди ночи.

Правило 10-3-2-1-0 сейчас является вирусным в соцсетях, и неудивительно – оно действительно хорошо работает / Фото vk-studio@vecteezy

Правило 10-3-2-1-0 сейчас стало вирусным в социальных сетях, но создала его доктор Джесс Андраде – на основе простых привычек, действенность которых подтверждена научными исследованиями. Итак, как это работает:

Вы должны прекратить употреблять кофеин за 10 часов до сна, потому что он может влиять на ваш режим сна и затруднять засыпание. Желательно кофеин зарезервировать на утро.

до сна, потому что он может влиять на ваш режим сна и затруднять засыпание. Желательно кофеин зарезервировать на утро. Прекратите есть и употреблять алкоголь примерно за 3 часа до сна. Несколько исследований показали, что люди, которые едят очень близко ко сну, чаще просыпаются ночью.

до сна. Несколько исследований показали, что люди, которые едят очень близко ко сну, чаще просыпаются ночью. Перестаньте работать за 2 часа до сна. Не работайте допоздна, поскольку работа стимулирует ваш мозг и держит его в напряжении, не давая возможности расслабиться и отдохнуть.

до сна. Не работайте допоздна, поскольку работа стимулирует ваш мозг и держит его в напряжении, не давая возможности расслабиться и отдохнуть. Выключайте экраны за 1 час до сна. Это касается телевизоров, компьютеров и телефонов, поскольку они могут влиять на ваш суточный ритм и выработку мелатонина, затрудняя засыпание.

до сна. Это касается телевизоров, компьютеров и телефонов, поскольку они могут влиять на ваш суточный ритм и выработку мелатонина, затрудняя засыпание. Нажимайте кнопку повтора на будильнике по утрам 0 раз. Установка нескольких будильников и нажатие повтора плохо влияет на качество вашего сна и циклы сна.

Кроме того, вам следует практиковать гигиену сна – спать в темной и прохладной комнате, избегать шума, расслабляться и иметь ритуал перед сном, формируя удобства. И используйте свою кровать только для сна и секса.

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