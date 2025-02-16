Чоловік перевірив на собі вірусне правило 5 секунд – і воно дійсно змінило його життя

Правило 5 секунд сформулював мотиваційний спікер Мел Роббінс. Воно мало б допомогти вам почати діяти у своєму житті.

Як це працює – пише 24 Канал завдяки Mirror. А також завдяки експерименту репортера Раві Меа, який перевірив правило на собі.

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Як працює правило 5 секунд: репортер на собі провів практичний експеримент

Раві протягом 2 тижнів перевіряв на собі правило 5 секунд. Цей лайфхак пропонує починати відлік від 5, щойно ви відчуєте бажання діяти. Ідея в тому, щоб обійти тенденцію мозку відмовляти вас від бажання щось робити, що призводить або до бездіяльності, або до занурення в нескінченні роздуми.

У хаті розгардіяш, але ви не можете зібрати волю в кулак, щоб поприбирати? Просто порахуйте – 5, 4, 3, 2, 1, і приберіть безлад. Натрапили на дедлайн, але не вистачає мотивації? Застосуйте той самий зворотний відлік, а потім занурюйтесь у виконання завдання.

Це гарний хак і для тих, хто постійно вимикає будильник, коли той лунає. Відрахуйте 5, 4, 3, 2, 1 за першим дзвінком – і негайно вискакуйте з ліжка. От Раві Меа зробив цей стрибок.

Його ранковий ритуал був досить стандартним: прокинутися, провести кілька хвилин у телефоні, встати, почистити зуби, поїсти та погодувати кота, а потім зануритися в роботу. Та вже перший ранок експерименту став для чоловіка справжнім відкриттям.

був досить стандартним: прокинутися, провести кілька хвилин у телефоні, встати, почистити зуби, поїсти та погодувати кота, а потім зануритися в роботу. Та вже перший ранок експерименту став для чоловіка справжнім відкриттям. Щойно пролунав будильник, він порахував 5, 4, 3, 2, 1 – і встав із ліжка. "Це було напрочуд приємно", – визнав Раві, плюс ті хвилини, які він зазвичай витрачав на лінощі, тепер можна було використати з користю.

Експеримент Раві Меа виявив цікаві особливості правила 5 секунд / Колаж 24 Каналу фото Ravi Meah

Наступного дня виклик був сильнішим через суботу. Будильника не було, але в його ролі виступив кіт, який муркотів і нявкав про сніданок. Спокуса знову залізти під ковдру була сильною, але Раві знову відрахував від 5 і встав.

який муркотів і нявкав про сніданок. Спокуса знову залізти під ковдру була сильною, але Раві знову відрахував від 5 і встав. Утім, у неділю він трохи здався і після годування кота заліз назад у ліжко, щоб поспати кілька додаткових годин. Та наступні будні проходили за вже встановленою схемою: чоловік відраховував від 5 до 1, вставав з ліжка і займався своїми справами.

Мушу визнати, я став більш ефективним у виконанні своїх завдань. Їздити на роботу стало простіше, я постійно встигав вчасно. Мені вдалося втиснути більше роботи у свій день. Справи пішли вгору. Принаймні, мені так здавалося,

– підсумував Раві.

На другому тижні Раві застосовував метод зворотного відліку до різних аспектів життя, від виконання завдань на роботі до домашніх справ. Він більше не відкладав нічого "на завтра" і майже забув про прокрастинацію.

А якось навіть помітив, що просто перестав бездумно гортати телефон, а натомість спокійно занурювався у щоденні справи. Він став краще зосереджуватися на роботі, покращив свій тайм-менеджмент і, головне, завжди вчасно годував кота.