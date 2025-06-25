Патріс Ле Гой, докторка філософії та терапевтка для пар, назвала основні причини зрад, які вона та її колеги помітили під час своєї роботи з парами. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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5 основних причин невірності, зі слів експертів сімейної терапії

Пошук причин невірності не є і не має бути пошуком виправдань. Просто розуміння причини зраду допоможе прояснити ситуацію та перегорнути сторінку. Ось найпоширеніші причини:

Підвищення самооцінки. Іноді мотивом зради є бажання відчути хвилювання від того, що тебе бажає хтось новий. Люди з низькою самооцінкою або сформовані без відчуття емоційної безпеки часто потребують постійного ствердження і заспокоєння з боку інших. Відтак інтенсивні емоції від нового зв'язку стають для них швидким способом відчути себе більш бажаними або цікавими. Утім, це стимулювання его короткочасне і сформувати стійку самооцінку не допоможе.

Іноді мотивом зради є бажання відчути хвилювання від того, що тебе бажає хтось новий. Люди з низькою самооцінкою або сформовані без відчуття емоційної безпеки часто потребують постійного ствердження і заспокоєння з боку інших. Відтак інтенсивні емоції від нового зв'язку стають для них швидким способом відчути себе більш бажаними або цікавими. Утім, це стимулювання его короткочасне і сформувати стійку самооцінку не допоможе. Пошук сексуального задоволення. Дехто зраджує, тому що секс у парі "вже не той, що раніше". Загалом, проблеми інтимності, як-от несумісність або невідповідність лібідо, можуть створювати напругу і дистанцію в стосунках. Тоді людина може шукати сексуальної сумісності деінде, щоб відчути бажання і збудження, яких не мають у парі.

Основні причини зрад у стосунках – сімейні терапевти помітили 5 основних під час своєї роботи / Фото drazenzigic@freepik

Прагнення уваги. Коли люди відчувають, що їх не цінують у стосунках, вони можуть піти на зраду. Ця загроза гостріша у тривалих стосунках, коли романтика легко відходить на другий план через роботу, дітей, гроші та інші фактори, які часто роблять стосунки комфортними, але – емоційно нудними. Тим паче сьогоденне суспільство надто зосереджене на миттєвому задоволенні. Тож роман на стороні може здаватися швидким розв'язанням проблем у житті або стосунках.

Коли люди відчувають, що їх не цінують у стосунках, вони можуть піти на зраду. Ця загроза гостріша у тривалих стосунках, коли романтика легко відходить на другий план через роботу, дітей, гроші та інші фактори, які часто роблять стосунки комфортними, але – емоційно нудними. Тим паче сьогоденне суспільство надто зосереджене на миттєвому задоволенні. Тож роман на стороні може здаватися швидким розв'язанням проблем у житті або стосунках. Щоб уникнути травми. Люди, травмовані у минулому, нарешті потрапили у близькі й емоційно безпечні стосунки, та замість того щоб насолоджуватися – переживають. Невідомий їм раніше рівень близькості може викликати багато страхів і тривоги: "А що, якщо я знову постраждаю? А що, якщо мене покинуть, коли дізнаються, який я насправді?" Відтак людина намагається захистити себе, віддаляючись, і зрада стає способом створити дистанцію.

Люди, травмовані у минулому, нарешті потрапили у близькі й емоційно безпечні стосунки, та замість того щоб насолоджуватися – переживають. Невідомий їм раніше рівень близькості може викликати багато страхів і тривоги: "А що, якщо я знову постраждаю? А що, якщо мене покинуть, коли дізнаються, який я насправді?" Відтак людина намагається захистити себе, віддаляючись, і зрада стає способом створити дистанцію. Щоб спровокувати розрив. Так, часто люди зраджують, щоб вийти зі стосунків. Коли людина нещасна, але боїться відкрито розривати стосунки, або відчуває провину, або просто не хоче конфліктувати – зрада може здаватися ідеальним приводом.

Ще раз наголосимо, що ніщо з цього не виправдовує зраду. І якщо стосунки не працюють, найкраща стратегія – це чесна розмова про це у парі.