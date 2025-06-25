Патріс Ле Гой, докторка філософії та терапевтка для пар, назвала основні причини зрад, які вона та її колеги помітили під час своєї роботи з парами. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.
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5 основних причин невірності, зі слів експертів сімейної терапії
Пошук причин невірності не є і не має бути пошуком виправдань. Просто розуміння причини зраду допоможе прояснити ситуацію та перегорнути сторінку. Ось найпоширеніші причини:
- Підвищення самооцінки. Іноді мотивом зради є бажання відчути хвилювання від того, що тебе бажає хтось новий. Люди з низькою самооцінкою або сформовані без відчуття емоційної безпеки часто потребують постійного ствердження і заспокоєння з боку інших. Відтак інтенсивні емоції від нового зв'язку стають для них швидким способом відчути себе більш бажаними або цікавими. Утім, це стимулювання его короткочасне і сформувати стійку самооцінку не допоможе.
- Пошук сексуального задоволення. Дехто зраджує, тому що секс у парі "вже не той, що раніше". Загалом, проблеми інтимності, як-от несумісність або невідповідність лібідо, можуть створювати напругу і дистанцію в стосунках. Тоді людина може шукати сексуальної сумісності деінде, щоб відчути бажання і збудження, яких не мають у парі.
Основні причини зрад у стосунках – сімейні терапевти помітили 5 основних під час своєї роботи / Фото drazenzigic@freepik
- Прагнення уваги. Коли люди відчувають, що їх не цінують у стосунках, вони можуть піти на зраду. Ця загроза гостріша у тривалих стосунках, коли романтика легко відходить на другий план через роботу, дітей, гроші та інші фактори, які часто роблять стосунки комфортними, але – емоційно нудними. Тим паче сьогоденне суспільство надто зосереджене на миттєвому задоволенні. Тож роман на стороні може здаватися швидким розв'язанням проблем у житті або стосунках.
- Щоб уникнути травми. Люди, травмовані у минулому, нарешті потрапили у близькі й емоційно безпечні стосунки, та замість того щоб насолоджуватися – переживають. Невідомий їм раніше рівень близькості може викликати багато страхів і тривоги: "А що, якщо я знову постраждаю? А що, якщо мене покинуть, коли дізнаються, який я насправді?" Відтак людина намагається захистити себе, віддаляючись, і зрада стає способом створити дистанцію.
- Щоб спровокувати розрив. Так, часто люди зраджують, щоб вийти зі стосунків. Коли людина нещасна, але боїться відкрито розривати стосунки, або відчуває провину, або просто не хоче конфліктувати – зрада може здаватися ідеальним приводом.
Ще раз наголосимо, що ніщо з цього не виправдовує зраду. І якщо стосунки не працюють, найкраща стратегія – це чесна розмова про це у парі.