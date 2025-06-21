Потрібно навчитися правильно сваритися і не допустити, щоб сварки стали єдиним способом спілкування у парі. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.
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Зменшити кількість сварок у стосунках можна за допомогою одного простого правила
Звісно, є суперечки здорові та продуктивні, які у підсумку призводять до розв'язання тієї чи іншої проблеми у парі. Але більшість сварок шкідливі, і їхню кількість потрібно зменшити.
Щоб щось змінилося, потрібно змінитися. А зміна нашого мислення про наших партнерів є ключем до зменшення суперечок з ними,
– каже психологиня Келлі Міллер.
Щоб цього досягти, вона пропонує просте правило: припускати позитивні наміри. Тобто віддавати нашим половинкам перевагу, припускаючи, що їхні наміри добрі, що вони не прагнуть сварки заради сварки.
Це допоможе зміцнити стосунки, підвищити довіру та запобігти ескалації сварок. І з цим правилом пара не буде забувати навіть під час сварок, що у них спільна мета – щастя.
Коли ми розчаровуємося у своїх партнерах, іноді нам здається, що вони роблять щось навмисно, щоб нас роздратувати, що свідомо ігнорують наші почуття. І ми можемо настільки зосередитися на власній позиції, що забуваємо про позицію нашого партнера,
– пише експертка.
Потрібно навчитися правильно сваритися, щоб сварки не стали єдиним способом спілкування у парі / Фото DrazenZigic@freepik
Отже, як на практиці застосувати правило позитивного наміру? Міллер поділилася кількома стратегіями, наголосивши при цьому, що парі знадобиться лише 30 секунд, щоб розрядити конфлікт.
- Поставте себе на місце половинки та спробуйте зрозуміти її прагнення, її відчуття та їхні причини.
- Подумайте, що зробила ваша половинка та що зробили ви, тобто що саме спричинило конфлікт.
- Враховуйте, що наміри можуть і не бути позитивними чи негативними, а можуть бути й нейтральними.
- Згадайте, що вам подобається у вашій парі, чому ви закохалися, що вам подобається у цих стосунках.
- Проаналізуйте, чи є у вас якісь тяглі образи та чи не змушують вони вас припускати, що наміри є негативними.
Також важливо уважно слухати, коли інша людина говорить, а не шукати спосіб відреагувати так, аби тільки виграти. Відкрите слухання спонукає й іншу людину робити те саме.