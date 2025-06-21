Потрібно навчитися правильно сваритися і не допустити, щоб сварки стали єдиним способом спілкування у парі. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Зменшити кількість сварок у стосунках можна за допомогою одного простого правила

Звісно, є суперечки здорові та продуктивні, які у підсумку призводять до розв'язання тієї чи іншої проблеми у парі. Але більшість сварок шкідливі, і їхню кількість потрібно зменшити.

Щоб щось змінилося, потрібно змінитися. А зміна нашого мислення про наших партнерів є ключем до зменшення суперечок з ними,

– каже психологиня Келлі Міллер.

Щоб цього досягти, вона пропонує просте правило: припускати позитивні наміри. Тобто віддавати нашим половинкам перевагу, припускаючи, що їхні наміри добрі, що вони не прагнуть сварки заради сварки.

Це допоможе зміцнити стосунки, підвищити довіру та запобігти ескалації сварок. І з цим правилом пара не буде забувати навіть під час сварок, що у них спільна мета – щастя.

Коли ми розчаровуємося у своїх партнерах, іноді нам здається, що вони роблять щось навмисно, щоб нас роздратувати, що свідомо ігнорують наші почуття. І ми можемо настільки зосередитися на власній позиції, що забуваємо про позицію нашого партнера,

– пише експертка.

Потрібно навчитися правильно сваритися, щоб сварки не стали єдиним способом спілкування у парі / Фото DrazenZigic@freepik

Отже, як на практиці застосувати правило позитивного наміру? Міллер поділилася кількома стратегіями, наголосивши при цьому, що парі знадобиться лише 30 секунд, щоб розрядити конфлікт.

Поставте себе на місце половинки та спробуйте зрозуміти її прагнення, її відчуття та їхні причини.

Подумайте, що зробила ваша половинка та що зробили ви, тобто що саме спричинило конфлікт.

Враховуйте, що наміри можуть і не бути позитивними чи негативними, а можуть бути й нейтральними.

Згадайте, що вам подобається у вашій парі, чому ви закохалися, що вам подобається у цих стосунках.

Проаналізуйте, чи є у вас якісь тяглі образи та чи не змушують вони вас припускати, що наміри є негативними.

Також важливо уважно слухати, коли інша людина говорить, а не шукати спосіб відреагувати так, аби тільки виграти. Відкрите слухання спонукає й іншу людину робити те саме.