А перед візитом навряд чи це можна було про нього сказати. Тож ось яку різницю може забезпечити ваша зачіска!

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Блискуча трансформація чоловіка завдяки зачісці

Чоловік прийшов до перукаря і попросив підстригти його так, щоб приховати лоб. Але в підсумку він повністю змінився.

Тіктокер jorge_da_barberr має понад 600 000 підписників, він опублікував відео з одним зі своїх клієнтів у салоні. І відео вже зібрало понад 3,7 мільйона вподобань! Барбер порекомендував клієнту дещо хаотичну стрижку:

Я рекомендував йому безладний кроп-топ з випущеним кінчиком, щоб врятувати лінію росту волосся і доповнити його форму голови.

Перетворення чоловіка з непримітного у супермодель: дивіться відео j_da_barberr

Клієнт погодився – і в результаті тепер виглядає як сліпуча супермодель. Глядачі тіктока були так само вражені: