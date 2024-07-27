А перед визитом вряд ли это можно было о нем сказать. Так что вот какую разницу может обеспечить ваша прическа!
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Блестящая трансформация мужчины благодаря прическе
Мужчина пришел к парикмахеру и попросил подстричь его так, чтобы скрыть лоб. Но в итоге он полностью преобразился.
Тиктокер jorge_da_barberr имеет более 600 000 подписчиков, он опубликовал видео с одним из своих клиентов в салоне. И видео уже собрало более 3,7 миллиона лайков! Барбер порекомендовал клиенту несколько хаотичную стрижку:
Я рекомендовал ему беспорядочный кроп-топ с выпущенным кончиком, чтобы спасти линию роста волос и дополнить его форму головы.
Превращение мужчины из неприметного в супермодель: смотрите видео j_da_barberr
Клиент согласился – и в результате теперь выглядит как ослепительная супермодель. Зрители тиктока были так же поражены:
- "Он заплатил не просто за стрижку! Он заплатил за трансформацию. Этот парень знает, что делать!"
- "Братик превратился из неизвестного старого поэта в известную супермодель".
- "На самом деле заставил меня дышать вслух, это сумасшедший огонь".
- "Как у меня отвисла челюсть. Великолепное превращение".