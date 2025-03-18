Це також не відсутність сексу чи зрада, хоча вони теж послаблюють пару. А мовиться про більш підступну звичку – негнучкість, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Якщо ви хочете щасливих і тривалих стосунків, цю звичку потрібно прибрати
За словами Марії Баратти, фахівчині зі стосунків, негнучкість – одна з головних причин розривів. Ця риса проявляється в нездатності поставити себе на місце іншої людини, розглянути іншу думку або прийняти сумніви.
Це не просто тимчасова впертість, а закритість, що перешкоджає здоровому розвитку стосунків. Вперта людина може попрацювати над собою та врешті-решт визнати інші перспективи, а от негнучка – за будь-яких обставин стоїть на своєму.
Результатом будуть незбалансовані стосунки, в яких хтось у парі буде постійно змушений поступатися, щоб уникнути конфлікту. Ось ознаки того, що ваші стосунки в небезпеці:
- Вам кажуть, що ви завжди неправі. Вам завжди доводиться поступатися. І ваша пара ніколи не визнає своїх помилок.
- Аргументи ні до чого не призводять. Кожна розбіжність заходить у глухий кут, тому що ваша пара відмовляється бути гнучкою.
- Ви відчуваєте емоційну втому, погоджуючись на все, щоб уникнути напруги. Але через це втрачаєте впевненість у собі та у самих стосунках.
- Ви більше не висловлюєте свої потреби. Ба більше, піддаєте себе цензурі, знаючи, що вашу думку негайно відкинуть.
Негнучкість – дуже підступна звичка у стосунках, яка веде до розриву / Фото wavebreakmedia_micro@freepik
Як уникнути глухого кута? Є кілька стратегій:
- Заохочуйте активне слухання. Під час дискусії перефразуйте сказане іншою людиною, перш ніж відповідати. Це покаже, що ви дійсно взяли до уваги її погляд.
- Встановіть правила спілкування. Наприклад, забороніть перебивати та дайте час кожному проговорити свої почуття.
- Висловлюйте свої емоції, а не звинувачення. Замість "ти ніколи мене не слухаєш" спробуйте сказати "я відчуваю, що мене ігнорують".
- Запропонуйте сімейну терапію. Погляд зі сторони може допомогти зламати деструктивні патерни.
Зверніть увагу – тут важливо визнати, що іноді найкращим виходом є розставання. Стосунки повинні бути простором для взаємної реалізації, і якщо цього не вдається досягти у жоден спосіб – залишатися у парі не має сенсу.