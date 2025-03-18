Это также не отсутствие секса или измена, хотя они тоже ослабляют пару. А речь идет о более коварной привычке – негибкости, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Если вы хотите счастливых и длительных отношений, эту привычку нужно убрать
По словам Марии Баратты, специалиста по отношениям, негибкость – одна из главных причин разрывов. Эта черта проявляется в неспособности поставить себя на место другого человека, рассмотреть другое мнение или принять сомнения.
Это не просто временное упрямство, а закрытость, препятствующая здоровому развитию отношений. Упрямый человек может поработать над собой и в конце концов признать другие перспективы, а вот негибкий – при любых обстоятельствах стоит на своем.
Результатом будут несбалансированные отношения, в которых кто-то в паре будет постоянно вынужден уступать, чтобы избежать конфликта. Вот признаки того, что ваши отношения в опасности:
- Вам говорят, что вы всегда неправы. Вам всегда приходится уступать. И ваша пара никогда не признает своих ошибок.
- Аргументы ни к чему не приводят. Каждое разногласие заходит в тупик, потому что ваша пара отказывается быть гибкой.
- Вы чувствуете эмоциональную усталость, соглашаясь на все, чтобы избежать напряжения. Но из-за этого теряете уверенность в себе и в самих отношениях.
- Вы больше не выражаете свои потребности. Более того, подвергаете себя цензуре, зная, что ваше мнение немедленно отвергнут.
Негибкость – очень коварная привычка в отношениях, которая ведет к разрыву / Фото wavebreakmedia_micro@freepik
Как избежать тупика? Есть несколько стратегий:
- Поощряйте активное слушание. Во время дискуссии перефразируйте сказанное другим человеком, прежде чем отвечать. Это покажет, что вы действительно приняли во внимание его мнение.
- Установите правила общения. Например, запретите перебивать и дайте время каждому проговорить свои чувства.
- Выражайте свои эмоции, а не обвинения. Вместо "ты никогда меня не слушаешь" попробуйте сказать "я чувствую, что меня игнорируют".
- Предложите семейную терапию. Взгляд со стороны может помочь сломать деструктивные паттерны.
Обратите внимание – здесь важно признать, что иногда лучшим выходом является расставание. Отношения должны быть пространством для взаимной реализации, и если этого не удается достичь никакими способами – оставаться в паре не имеет смысла.