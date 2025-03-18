Это также не отсутствие секса или измена, хотя они тоже ослабляют пару. А речь идет о более коварной привычке – негибкости, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Если вы хотите счастливых и длительных отношений, эту привычку нужно убрать

По словам Марии Баратты, специалиста по отношениям, негибкость – одна из главных причин разрывов. Эта черта проявляется в неспособности поставить себя на место другого человека, рассмотреть другое мнение или принять сомнения.

Это не просто временное упрямство, а закрытость, препятствующая здоровому развитию отношений. Упрямый человек может поработать над собой и в конце концов признать другие перспективы, а вот негибкий – при любых обстоятельствах стоит на своем.

Результатом будут несбалансированные отношения, в которых кто-то в паре будет постоянно вынужден уступать, чтобы избежать конфликта. Вот признаки того, что ваши отношения в опасности:

Вам говорят, что вы всегда неправы. Вам всегда приходится уступать. И ваша пара никогда не признает своих ошибок.

Вам всегда приходится уступать. И ваша пара никогда не признает своих ошибок. Аргументы ни к чему не приводят. Каждое разногласие заходит в тупик, потому что ваша пара отказывается быть гибкой.

Каждое разногласие заходит в тупик, потому что ваша пара отказывается быть гибкой. Вы чувствуете эмоциональную усталость, соглашаясь на все, чтобы избежать напряжения. Но из-за этого теряете уверенность в себе и в самих отношениях.

соглашаясь на все, чтобы избежать напряжения. Но из-за этого теряете уверенность в себе и в самих отношениях. Вы больше не выражаете свои потребности. Более того, подвергаете себя цензуре, зная, что ваше мнение немедленно отвергнут.

Негибкость – очень коварная привычка в отношениях, которая ведет к разрыву / Фото wavebreakmedia_micro@freepik

Как избежать тупика? Есть несколько стратегий:

Поощряйте активное слушание. Во время дискуссии перефразируйте сказанное другим человеком, прежде чем отвечать. Это покажет, что вы действительно приняли во внимание его мнение.

Во время дискуссии перефразируйте сказанное другим человеком, прежде чем отвечать. Это покажет, что вы действительно приняли во внимание его мнение. Установите правила общения. Например, запретите перебивать и дайте время каждому проговорить свои чувства.

Например, запретите перебивать и дайте время каждому проговорить свои чувства. Выражайте свои эмоции, а не обвинения. Вместо "ты никогда меня не слушаешь" попробуйте сказать "я чувствую, что меня игнорируют".

Вместо "ты никогда меня не слушаешь" попробуйте сказать "я чувствую, что меня игнорируют". Предложите семейную терапию. Взгляд со стороны может помочь сломать деструктивные паттерны.

Обратите внимание – здесь важно признать, что иногда лучшим выходом является расставание. Отношения должны быть пространством для взаимной реализации, и если этого не удается достичь никакими способами – оставаться в паре не имеет смысла.