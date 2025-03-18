Ця звичка найчастіше призводить до розриву стосунків, каже експертка, і ось як її позбутися

У стосунках трапляються звички, що повільно, але впевнено все руйнують. Це не рутина, яка з'являється за роки спільного життя, і навіть не якісь розбіжності у цілях.

Це також не відсутність сексу чи зрада, хоча вони теж послаблюють пару. А мовиться про більш підступну звичку – негнучкість, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Якщо ви хочете щасливих і тривалих стосунків, цю звичку потрібно прибрати

За словами Марії Баратти, фахівчині зі стосунків, негнучкість – одна з головних причин розривів. Ця риса проявляється в нездатності поставити себе на місце іншої людини, розглянути іншу думку або прийняти сумніви.

Це не просто тимчасова впертість, а закритість, що перешкоджає здоровому розвитку стосунків. Вперта людина може попрацювати над собою та врешті-решт визнати інші перспективи, а от негнучка – за будь-яких обставин стоїть на своєму.

Результатом будуть незбалансовані стосунки, в яких хтось у парі буде постійно змушений поступатися, щоб уникнути конфлікту. Ось ознаки того, що ваші стосунки в небезпеці:

Вам кажуть, що ви завжди неправі. Вам завжди доводиться поступатися. І ваша пара ніколи не визнає своїх помилок.

Вам завжди доводиться поступатися. І ваша пара ніколи не визнає своїх помилок. Аргументи ні до чого не призводять. Кожна розбіжність заходить у глухий кут, тому що ваша пара відмовляється бути гнучкою.

Кожна розбіжність заходить у глухий кут, тому що ваша пара відмовляється бути гнучкою. Ви відчуваєте емоційну втому, погоджуючись на все, щоб уникнути напруги. Але через це втрачаєте впевненість у собі та у самих стосунках.

погоджуючись на все, щоб уникнути напруги. Але через це втрачаєте впевненість у собі та у самих стосунках. Ви більше не висловлюєте свої потреби. Ба більше, піддаєте себе цензурі, знаючи, що вашу думку негайно відкинуть.

Негнучкість – дуже підступна звичка у стосунках, яка веде до розриву / Фото wavebreakmedia_micro@freepik

Як уникнути глухого кута? Є кілька стратегій:

Заохочуйте активне слухання. Під час дискусії перефразуйте сказане іншою людиною, перш ніж відповідати. Це покаже, що ви дійсно взяли до уваги її погляд.

Під час дискусії перефразуйте сказане іншою людиною, перш ніж відповідати. Це покаже, що ви дійсно взяли до уваги її погляд. Встановіть правила спілкування. Наприклад, забороніть перебивати та дайте час кожному проговорити свої почуття.

Наприклад, забороніть перебивати та дайте час кожному проговорити свої почуття. Висловлюйте свої емоції, а не звинувачення. Замість "ти ніколи мене не слухаєш" спробуйте сказати "я відчуваю, що мене ігнорують".

Замість "ти ніколи мене не слухаєш" спробуйте сказати "я відчуваю, що мене ігнорують". Запропонуйте сімейну терапію. Погляд зі сторони може допомогти зламати деструктивні патерни.

Зверніть увагу – тут важливо визнати, що іноді найкращим виходом є розставання. Стосунки повинні бути простором для взаємної реалізації, і якщо цього не вдається досягти у жоден спосіб – залишатися у парі не має сенсу.

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