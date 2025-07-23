А отже й не знає, що слід робити, якщо вони спалахують. Сьогодні на 24 Каналі завдяки Bumper розповість про один із найважливіших сигналів в авто – контрольну лампу двигуна.
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Чому загоряється індикатор "Перевірити двигун" (Check Engine) і що означає?
Контрольна лампа двигуна або лампа управління двигуном (Check Engine) світиться, якщо є проблема з роботою двигуна. Бувають різні за кольором сигнали, залежно від важливості попередження:
- Жовтий або помаранчевий. Ці кольори кажуть вам, що поки що можна продовжувати рух, але слід якнайшвидше перевірити машину.
- Миготливий бурштиновий. Він підказує, що ще можна рухатися, але недовго, і слід одразу їхати до кваліфікованого механіка.
- Червоний. От цей колір індикатора вже вказує на серйозну проблему. Ви повинні зупинити автомобіль у безпечному місці та звернутися до служби технічної допомоги.
Блок управління двигуном має багато датчиків по всій машині. З одного боку це плюс, бо система швидко виявляє проблему. З іншого трохи мінус, бо ви не будете знати, чому саме індикатор загорівся, тобто яка саме виникла халепа з вашим двигуном.
Що означає Check Engine і як врятувати машину / Колаж 24 Каналу фото freepik
Тобто вам таки доведеться рухатися до фахівця. Але знати про найпоширеніші причини спрацьовування системи Check Engine вам варто. Ось вони:
- Проблема з каталітичним нейтралізатором (він перетворює шкідливий оксид вуглецю на вуглекислий газ, але система іноді може засмічуватися).
- Несправність клапана EGR (він регулює рециркуляцію вихлопних газів та контролює кількість оксиду азоту у двигуні).
- Несправні свічки запалювання (вони запалюють паливо в камері згоряння, і їх слід регулярно замінювати відповідно до інструкції вашого авто).
- Проблеми з паливним інжектором (він регулює кількість палива, що надходить у камеру згоряння автомобіля).
- Незакрита або несправна кришка бензобака (це ви можете самостійно перевірити).
- Несправний DPF (це дизельний фільтр твердих частинок, він стоїть на вихлопних трубах дизельних авто і видаляє шкідливі частинки під час викиду вихлопних газів).
- Несправність датчика масової витрати повітря (він каже системі, скільки палива потрібно додати в камеру згоряння, щоб відповідало кількості повітря, яке проходить через двигун).
- Несправність датчика кисню (він вимірює кількість незгорілого кисню, що виходить через вихлопну трубу).