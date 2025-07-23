А значит и не знает, что следует делать, если они загораются. Сегодня на 24 Канале благодаря Bumper расскажет об одном из важнейших сигналов в авто – контрольной лампе двигателя.
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Почему загорается индикатор "Проверить двигатель" (Check Engine) и что означает?
Контрольная лампа двигателя или лампа управления двигателем (Check Engine) светится, если есть проблема с работой двигателя. Бывают разные по цвету сигналы, в зависимости от важности предупреждения:
- Желтый или оранжевый. Эти цвета говорят вам, что пока что можно продолжать движение, но следует как можно быстрее проверить машину.
- Мигающий янтарный. Он подсказывает, что еще можно двигаться, но недолго, и следует сразу ехать к квалифицированному механику.
- Красный. Вот этот цвет индикатора уже указывает на серьезную проблему. Вы должны остановить автомобиль в безопасном месте и обратиться в службу технической помощи.
Блок управления двигателем содержит много датчиков по всей машине. С одной стороны это плюс, потому что система быстро обнаруживает проблему. С другой немного минус, потому что вы не будете знать, почему именно индикатор загорелся, то есть какая именно возникла неприятность с вашим двигателем.
Что означает Check Engine и как спасти машину / Коллаж 24 Канала фото freepik
То есть вам таки придется двигаться к специалисту. Но знать о самых распространенных причинах срабатывания системы Check Engine вам стоит. Вот они:
- Проблема с каталитическим нейтрализатором (он превращает вредный оксид углерода в углекислый газ, но система иногда может засоряться).
- Неисправность клапана EGR (он регулирует рециркуляцию выхлопных газов и контролирует количество оксида азота в двигателе).
- Неисправные свечи зажигания (они зажигают топливо в камере сгорания, и их следует регулярно заменять в соответствии с инструкцией вашего авто).
- Проблемы с топливным инжектором (он регулирует количество топлива, поступающего в камеру сгорания автомобиля).
- Незакрытая или неисправная крышка бензобака (это вы можете самостоятельно проверить).
- Неисправный DPF (это дизельный фильтр твердых частиц, он стоит на выхлопных трубах дизельных авто и удаляет вредные частицы при выбросе выхлопных газов).
- Неисправность датчика массового расхода воздуха (он говорит системе, сколько топлива нужно добавить в камеру сгорания, чтобы соответствовало количеству воздуха, которое проходит через двигатель).
- Неисправность датчика кислорода (он измеряет количество несгоревшего кислорода, выходящего через выхлопную трубу).