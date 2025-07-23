А значит и не знает, что следует делать, если они загораются. Сегодня на 24 Канале благодаря Bumper расскажет об одном из важнейших сигналов в авто – контрольной лампе двигателя.

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Почему загорается индикатор "Проверить двигатель" (Check Engine) и что означает?

Контрольная лампа двигателя или лампа управления двигателем (Check Engine) светится, если есть проблема с работой двигателя. Бывают разные по цвету сигналы, в зависимости от важности предупреждения:

  • Желтый или оранжевый. Эти цвета говорят вам, что пока что можно продолжать движение, но следует как можно быстрее проверить машину.
  • Мигающий янтарный. Он подсказывает, что еще можно двигаться, но недолго, и следует сразу ехать к квалифицированному механику.
  • Красный. Вот этот цвет индикатора уже указывает на серьезную проблему. Вы должны остановить автомобиль в безопасном месте и обратиться в службу технической помощи.

Блок управления двигателем содержит много датчиков по всей машине. С одной стороны это плюс, потому что система быстро обнаруживает проблему. С другой немного минус, потому что вы не будете знать, почему именно индикатор загорелся, то есть какая именно возникла неприятность с вашим двигателем.

что делать, если есть проблемы с двигателемЧто означает Check Engine и как спасти машину / Коллаж 24 Канала фото freepik

То есть вам таки придется двигаться к специалисту. Но знать о самых распространенных причинах срабатывания системы Check Engine вам стоит. Вот они:

  • Проблема с каталитическим нейтрализатором (он превращает вредный оксид углерода в углекислый газ, но система иногда может засоряться).
  • Неисправность клапана EGR (он регулирует рециркуляцию выхлопных газов и контролирует количество оксида азота в двигателе).
  • Неисправные свечи зажигания (они зажигают топливо в камере сгорания, и их следует регулярно заменять в соответствии с инструкцией вашего авто).
  • Проблемы с топливным инжектором (он регулирует количество топлива, поступающего в камеру сгорания автомобиля).
  • Незакрытая или неисправная крышка бензобака (это вы можете самостоятельно проверить).
  • Неисправный DPF (это дизельный фильтр твердых частиц, он стоит на выхлопных трубах дизельных авто и удаляет вредные частицы при выбросе выхлопных газов).
  • Неисправность датчика массового расхода воздуха (он говорит системе, сколько топлива нужно добавить в камеру сгорания, чтобы соответствовало количеству воздуха, которое проходит через двигатель).
  • Неисправность датчика кислорода (он измеряет количество несгоревшего кислорода, выходящего через выхлопную трубу).