А значит и не знает, что следует делать, если они загораются. Сегодня на 24 Канале благодаря Bumper расскажет об одном из важнейших сигналов в авто – контрольной лампе двигателя.

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Почему загорается индикатор "Проверить двигатель" (Check Engine) и что означает?

Контрольная лампа двигателя или лампа управления двигателем (Check Engine) светится, если есть проблема с работой двигателя. Бывают разные по цвету сигналы, в зависимости от важности предупреждения:

Желтый или оранжевый. Эти цвета говорят вам, что пока что можно продолжать движение, но следует как можно быстрее проверить машину.

Эти цвета говорят вам, что пока что можно продолжать движение, но следует как можно быстрее проверить машину. Мигающий янтарный. Он подсказывает, что еще можно двигаться, но недолго, и следует сразу ехать к квалифицированному механику.

Он подсказывает, что еще можно двигаться, но недолго, и следует сразу ехать к квалифицированному механику. Красный. Вот этот цвет индикатора уже указывает на серьезную проблему. Вы должны остановить автомобиль в безопасном месте и обратиться в службу технической помощи.

Блок управления двигателем содержит много датчиков по всей машине. С одной стороны это плюс, потому что система быстро обнаруживает проблему. С другой немного минус, потому что вы не будете знать, почему именно индикатор загорелся, то есть какая именно возникла неприятность с вашим двигателем.

Что означает Check Engine и как спасти машину / Коллаж 24 Канала фото freepik

То есть вам таки придется двигаться к специалисту. Но знать о самых распространенных причинах срабатывания системы Check Engine вам стоит. Вот они: