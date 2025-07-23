Загорівся індикатор Check Engine: що це означає та як реагувати, щоб не знищити двигун

На приладовій панелі авто іноді загоряється тривожний сигнал, а водій просто продовжує їхати – і це може бути дуже небезпечно. А все тому, що він просто не знає значення того чи іншого індикатора.

А отже й не знає, що слід робити, якщо вони спалахують. Сьогодні на 24 Каналі завдяки Bumper розповість про один із найважливіших сигналів в авто – контрольну лампу двигуна.

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Чому загоряється індикатор "Перевірити двигун" (Check Engine) і що означає?

Контрольна лампа двигуна або лампа управління двигуном (Check Engine) світиться, якщо є проблема з роботою двигуна. Бувають різні за кольором сигнали, залежно від важливості попередження:

Жовтий або помаранчевий. Ці кольори кажуть вам, що поки що можна продовжувати рух, але слід якнайшвидше перевірити машину.

Ці кольори кажуть вам, що поки що можна продовжувати рух, але слід якнайшвидше перевірити машину. Миготливий бурштиновий. Він підказує, що ще можна рухатися, але недовго, і слід одразу їхати до кваліфікованого механіка.

Він підказує, що ще можна рухатися, але недовго, і слід одразу їхати до кваліфікованого механіка. Червоний. От цей колір індикатора вже вказує на серйозну проблему. Ви повинні зупинити автомобіль у безпечному місці та звернутися до служби технічної допомоги.

Блок управління двигуном має багато датчиків по всій машині. З одного боку це плюс, бо система швидко виявляє проблему. З іншого трохи мінус, бо ви не будете знати, чому саме індикатор загорівся, тобто яка саме виникла халепа з вашим двигуном.

Що означає Check Engine і як врятувати машину / Колаж 24 Каналу фото freepik

Тобто вам таки доведеться рухатися до фахівця. Але знати про найпоширеніші причини спрацьовування системи Check Engine вам варто. Ось вони: