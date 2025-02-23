Забудьте про вагу: є багато ознак, які показують, що ви робите успіхи в спортзалі

Ви часто чули, певні, що прогрес у спортзалі вимірюють відсотком жиру, а бути у формі означає бути струнким і рельєфним. Усе це, звісно, не так, бо насправді не існує якоїсь визначеної ідеальної статури.

От погляньте на елітних спортсменів – вони всі у відмінній формі, але хіба марафонець має ту саму статуру, що й дзюдоїст? 24 Канал завдяки GQ розповідає, на що звернути увагу, визначаючи свої фітнес-успіхи.

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Як визначити, чи робите ви прогрес у спортзалі, не стаючи на ваги

Наша мотивація до спорту не має ґрунтуватися лише на бажаних естетичних змінах – фітнес йде набагато далі. Ми повинні забути про ідеали краси та зовнішній тиск, а зосередитися на тому, щоб стати кращим і здоровішим. Заняття спортом мають виходити за рамки цифри на вагах, адже ми знаємо, що м'язи важать набагато більше, ніж жир. Але як тоді ми можемо виміряти свій прогрес у спортзалі? Є тисячі способів зробити це, і ось на що слід звернути увагу.

Спорт став звичкою. Коли ми щойно почали відвідувати спортзал, перші кілька тижнів здаються рутинною роботою. Нам важко бути послідовними, бо ліньки. І тут ознакою, що ми досягли успіхів у спортзалі, буде те, як ми подолали цей етап, зробивши рух пріоритетом у наших тижнях. А коли життєві зобов'язання заважають нашому розпорядку, ми починаємо сумувати за фізичними вправами. І це не має бути відчуття провини, що пропускаємо заняття в спортзалі, а щире бажання рухатися.

Коли ми щойно почали відвідувати спортзал, перші кілька тижнів здаються рутинною роботою. Нам важко бути послідовними, бо ліньки. І тут ознакою, що ми досягли успіхів у спортзалі, буде те, як ми подолали цей етап, зробивши рух пріоритетом у наших тижнях. А коли життєві зобов'язання заважають нашому розпорядку, ми починаємо сумувати за фізичними вправами. І це не має бути відчуття провини, що пропускаємо заняття в спортзалі, а щире бажання рухатися. Покращення витривалості. Це один з найочевидніших факторів, який легко помітити, коли ми займаємося кардіо. Наприклад, коли ми починаємо займатися HIIT або бігом, через 5 хвилин ми, ймовірно, виснажені. З часом, потроху, ми зможемо збільшити час, протягом якого ми можемо займатися спортом. Це ознака того, що наше тіло постійно адаптується до фізичних навантажень, які ми на нього покладаємо.

Це один з найочевидніших факторів, який легко помітити, коли ми займаємося кардіо. Наприклад, коли ми починаємо займатися HIIT або бігом, через 5 хвилин ми, ймовірно, виснажені. З часом, потроху, ми зможемо збільшити час, протягом якого ми можемо займатися спортом. Це ознака того, що наше тіло постійно адаптується до фізичних навантажень, які ми на нього покладаємо. Більше енергії. Коли ми починаємо займатися фітнесом, ми зазвичай дуже втомлюємося, але як тільки ми звикнемо до нього, після початкової фази втоми, ми зможемо регулювати свій рівень енергії, а також гормональне тло. Якщо ні, то, можливо, нам потрібно більше відпочивати або більше їсти. Якщо ми відчуваємо, що можемо все це зробити, режим буде працювати.

Є багато способів виміряти свій спортивний прогрес, окрім відслідковування ваги / Фото freepik

Гарний настрій. Фізичні вправи вивільняють ендорфіни, тому ми відчуваємо себе щасливішими після тренування. А коли ми регулярно займаємося вправами, наш настрій стає більш рівним, тому що ми відчуваємо, що робимо щось хороше для себе. Ми також розвиваємо наші розумові здібності, такі як пам'ять, мислення та концентрація, які допоможуть в інших сферах життя.

Фізичні вправи вивільняють ендорфіни, тому ми відчуваємо себе щасливішими після тренування. А коли ми регулярно займаємося вправами, наш настрій стає більш рівним, тому що ми відчуваємо, що робимо щось хороше для себе. Ми також розвиваємо наші розумові здібності, такі як пам'ять, мислення та концентрація, які допоможуть в інших сферах життя. Сила. Якщо у нас є план тренувань, який нам підходить, буде легко визначити, є прогрес чи ні. Наша рутина повинна містити деяке прогресивне перевантаження, тому з часом ми побачимо, як ми можемо поступово підіймати більшу вагу в різних вправах.

Якщо у нас є план тренувань, який нам підходить, буде легко визначити, є прогрес чи ні. Наша рутина повинна містити деяке прогресивне перевантаження, тому з часом ми побачимо, як ми можемо поступово підіймати більшу вагу в різних вправах. Повсякденна діяльність. Усе вищесказане стосується багатьох аспектів нашого життя, не тільки з погляду сили, але й мобільності. Ми зможемо легко носити сумки з покупками, підіймати дітей, переносити валізи або покращувати поставу.

Усе вищесказане стосується багатьох аспектів нашого життя, не тільки з погляду сили, але й мобільності. Ми зможемо легко носити сумки з покупками, підіймати дітей, переносити валізи або покращувати поставу. Ви ставите на перше місце самопочуття. Однією з переваг спортзалу є те, що турбота про благополуччя переноситься на інші сфери життя. Це не означає, що ми перестаємо пити пиво, але означає, що ми дбаємо про те, щоб займатися іншими видами діяльності, які корисні для нашого здоров'я або які нам подобаються. Ми починаємо слухати своє тіло і дбати, щоб воно мало відпочинок і підживлення.

Тобто знання того, чи все ми робимо правильно – це не завжди питання цифр або того, як сидить на нас одяг. Є багато інших способів виміряти й прийняти свій прогрес.

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