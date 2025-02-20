Отже, щоб залишатися здоровим, сильним, активним та розумним із віком, зверніть увагу на цей тип вправ – силові тренування. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Саме такі вправи роблять вас розумнішим і подовжують життя

Нам не потрібно вдаватися до екстремальних методів або робити надто радикальні зміни в житті, щоб збільшити його тривалість, зберегти здоров'я і розум з віком. Потрібно лише додати корисні звички та фізичні вправи. ВООЗ рекомендує приділяти їм щонайменше 150 хвилин на тиждень.

Але на які саме вправи робити акцент? Нове дослідження, опубліковане в NeuroImage: Clinical, вказує, що тренування з опором, які виконують на регулярній основі, щонайменше допоможуть сповільнити зниження когнітивних здібностей з віком. Вони містять вправи з власною вагою та обтяженнями.

Уперше ми продемонстрували, що 6 місяців високоінтенсивних вправ на витривалість здатні не тільки сприяти кращому пізнанню у людей, а й захищати вразливі до хвороби Альцгеймера підполя гіпокампа від дегенерації протягом щонайменше 12 місяців після,

– мовиться у дослідженні.

Іншими словами, цей тип вправ допомагає захистити ділянки мозку, які відповідають за пам'ять і навчання. А ще допомагає мозку адаптуватися до змін і підтримувати свою пластичність, а також сприяє росту нейронів.

Учені довели, що силові тренування качають не тільки м’язи, а й мозок / Фото fxquadro@freepik

І це не перше дослідження, яке вихваляє переваги силових тренувань. Вже чимало експертів говорили про важливість силових тренувань, щоб жити довше і краще. Силові тренування також допомагають запобігти саркопенії, втраті м'язової маси, яку ми відчуваємо з віком і яка впливає на мобільність.

Серцево-судинні вправи (так зване кардіо) також корисні, але тренування з опором виявилися найкращими як для довголіття, так і для підтримки сильного мозку. І ми маємо ще одне підтвердження, що люди не перестають рухатися, бо старіють, а старіють, бо перестають рухатися.

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