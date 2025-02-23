Забудьте о весах: есть много признаков, которые показывают, что вы делаете успехи в спортзале

Вы часто слышали, уверены, что прогресс в спортзале измеряют процентом жира, а быть в форме означает быть стройным и рельефным. Все это, конечно, не так, потому что на самом деле не существует какого-то определенного идеального телосложения.

Вот посмотрите на элитных спортсменов – они все в отличной форме, но разве марафонец имеет то же телосложение, что и дзюдоист? 24 Канал благодаря GQ рассказывает, на что обратить внимание, определяя свои фитнес-успехи.

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Как определить, делаете ли вы прогресс в спортзале, не становясь на весы

Наша мотивация к спорту не должна основываться только на желаемых эстетических изменениях – фитнес идет гораздо дальше. Мы должны забыть об идеалах красоты и внешнее давление, а сосредоточиться на том, чтобы стать лучше и здоровее. Занятия спортом должны выходить за рамки цифры на весах, ведь мы знаем, что мышцы весят гораздо больше, чем жир. Но как тогда мы можем измерить свой прогресс в спортзале? Есть тысячи способов сделать это, и вот на что следует обратить внимание.

Спорт стал привычкой. Когда мы только начали посещать спортзал, первые несколько недель кажутся рутинной работой. Нам трудно быть последовательными, потому что лень. И здесь признаком, что мы достигли успехов в спортзале, будет то, как мы преодолели этот этап, сделав движение приоритетом в наших неделях. А когда жизненные обязательства мешают нашему распорядку, мы начинаем скучать по физическим упражнениям. И это не должно быть чувство вины, что пропускаем занятия в спортзале, а искреннее желание двигаться.

Когда мы только начали посещать спортзал, первые несколько недель кажутся рутинной работой. Нам трудно быть последовательными, потому что лень. И здесь признаком, что мы достигли успехов в спортзале, будет то, как мы преодолели этот этап, сделав движение приоритетом в наших неделях. А когда жизненные обязательства мешают нашему распорядку, мы начинаем скучать по физическим упражнениям. И это не должно быть чувство вины, что пропускаем занятия в спортзале, а искреннее желание двигаться. Улучшение выносливости. Это один из самых очевидных факторов, который легко заметить, когда мы занимаемся кардио. Например, когда мы начинаем заниматься HIIT или бегом, через 5 минут мы, вероятно, истощены. Со временем, понемногу, мы сможем увеличить время, в течение которого мы можем заниматься спортом. Это признак того, что наше тело постоянно адаптируется к физическим нагрузкам, которые мы на него возлагаем.

Это один из самых очевидных факторов, который легко заметить, когда мы занимаемся кардио. Например, когда мы начинаем заниматься HIIT или бегом, через 5 минут мы, вероятно, истощены. Со временем, понемногу, мы сможем увеличить время, в течение которого мы можем заниматься спортом. Это признак того, что наше тело постоянно адаптируется к физическим нагрузкам, которые мы на него возлагаем. Больше энергии. Когда мы начинаем заниматься фитнесом, мы обычно очень устаем, но как только мы привыкнем к нему, после начальной фазы усталости, мы сможем регулировать свой уровень энергии, а также гормональный фон. Если нет, то, возможно, нам нужно больше отдыхать или больше есть. Если мы чувствуем, что можем все это сделать, режим будет работать.

Есть много способов измерить свой спортивный прогресс, кроме отслеживания веса / Фото freepik

Хорошее настроение. Физические упражнения высвобождают эндорфины, поэтому мы чувствуем себя счастливее после тренировки. А когда мы регулярно занимаемся упражнениями, наше настроение становится более ровным, потому что мы чувствуем, что делаем что-то хорошее для себя. Мы также развиваем наши умственные способности, такие как память, мышление и концентрация, которые помогут в других сферах жизни.

Физические упражнения высвобождают эндорфины, поэтому мы чувствуем себя счастливее после тренировки. А когда мы регулярно занимаемся упражнениями, наше настроение становится более ровным, потому что мы чувствуем, что делаем что-то хорошее для себя. Мы также развиваем наши умственные способности, такие как память, мышление и концентрация, которые помогут в других сферах жизни. Сила. Если у нас есть план тренировок, который нам подходит, будет легко определить, есть прогресс или нет. Наша рутина должна содержать некоторую прогрессивную перегрузку, поэтому со временем мы увидим, как мы можем постепенно поднимать больший вес в различных упражнениях.

Если у нас есть план тренировок, который нам подходит, будет легко определить, есть прогресс или нет. Наша рутина должна содержать некоторую прогрессивную перегрузку, поэтому со временем мы увидим, как мы можем постепенно поднимать больший вес в различных упражнениях. Повседневная деятельность. Все вышесказанное касается многих аспектов нашей жизни, не только с точки зрения силы, но и мобильности. Мы сможем легко носить сумки с покупками, поднимать детей, переносить чемоданы или улучшать осанку.

Все вышесказанное касается многих аспектов нашей жизни, не только с точки зрения силы, но и мобильности. Мы сможем легко носить сумки с покупками, поднимать детей, переносить чемоданы или улучшать осанку. Вы ставите на первое место самочувствие. Одним из преимуществ спортзала является то, что забота о благополучии переносится на другие сферы жизни. Это не значит, что мы перестаем пить пиво, но значит, что мы заботимся о том, чтобы заниматься другими видами деятельности, которые полезны для нашего здоровья или которые нам нравятся. Мы начинаем слушать свое тело и заботиться, чтобы оно получало отдых и подпитку.

То есть знание того, все ли мы делаем правильно – это не всегда вопрос цифр или того, как сидит на нас одежда. Есть много других способов измерить и принять свой прогресс.

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