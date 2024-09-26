Очевидно, що це не завжди можливо. Ми не можемо мати тіло супергероя, незалежно від того, наскільки наполегливо ми працюємо над ним. І неможливо виправити зло, яке ми коїмо своєму тілу шкідливими звичками, просто вийшовши на пробіжку. Тобто не варто очікувати чудес, але – ми можемо досягти змін у нашому здоров'ї та фігурі, наголошує GQ.

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Як покращити свою фізичну форму завдяки елементарній вправі

Як це зробити? Є 2 варіанти, які передовсім пропонує нам інтернет – це ходьба або біг. Звичайно, вони дуже корисні, але, на думку експертів, є набагато простіший і ефективніший метод: сходи.

Так, саме підйом по сходах – він ефективніший, ніж ходьба, а в деяких випадках навіть ефективніший, ніж біг. Це активність, якою може займатися будь-хто, незалежно від рівня фізичної підготовки. Це спосіб набагато швидше прийти у форму, спалити більше калорій і набрати м'язову масу.

Експерти стверджують, що сходи допомагають спалювати у 20 разів більше калорій, ніж ходьба по рівній місцевості. Адже м'язи активуються для підтримки стабільності та рівноваги.

Для чудових результатів тренувань можна почати з чогось навіть дуже простого – сходів / Фото freepik

Ми можемо робити це по-різному і в нашому власному будинку, якщо там є сходи. Можна підійматися і спускатися стільки разів, скільки ми вважаємо за потрібне або поки ми не втомимося. Зараз й у спортзалах є сходові тренажери, тобто цей тип тренувань стає дуже популярним, почасти завдяки тіктоку.

Ми завжди можемо додати цю активність у наше повсякденне життя, просто уникаючи ліфтів. Це ідеальна вправа, якщо ви недостатньо фізично підготовлені для бігу, а ходьба – це замало. І вона має набагато менший вплив на наші суглоби, ніж біг, тому також більше підходить для літніх. Також вона дуже добре підходить для початківців або тих, хто хоче покращити своє фізичне здоров'я, але не знає, з чого почати.

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