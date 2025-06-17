З чого почти та чим закінчувати? 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Формуйте свій прес постійно та усвідомлено: ось 10 незвичних, але ефективних способів

Приберіть жир на животі. Головним винуватцем тут є вуглеводи, тому потрібно менше їх споживати, натомість більше їсти білків і поєднувати аеробні вправи з вправами для зміцнення м'язів тулуба. Ось тоді у вас на животі з'являться кубики преса.

Головним винуватцем тут є вуглеводи, тому потрібно менше їх споживати, натомість більше їсти білків і поєднувати аеробні вправи з вправами для зміцнення м'язів тулуба. Ось тоді у вас на животі з'являться кубики преса. Наважтеся на холодний душ. Холодний душ активізує жир, який виділяє тепло і спалює калорії. Тобто організм активно витрачає енергію, щоб підтримувати температуру тіла, що природно призводить до спалювання жиру. 1 – 2 хвилин холодного душу щодня цілком достатньо.

Холодний душ активізує жир, який виділяє тепло і спалює калорії. Тобто організм активно витрачає енергію, щоб підтримувати температуру тіла, що природно призводить до спалювання жиру. 1 – 2 хвилин холодного душу щодня цілком достатньо. Втягуйте живіт, коли ходите. І ходіть сходами. Якщо під час підйому втягувати живіт, то м'язи преса стимулюватимуться вдвічі сильніше.

І ходіть сходами. Якщо під час підйому втягувати живіт, то м'язи преса стимулюватимуться вдвічі сильніше. Прокинулись? Зробіть розтяжку, сильно втягуючи живіт. Рухи, коли ви витягуєте руки й ноги та втягуєте живіт, пробуджують м'язи живота. Тут вистачає навіть 30 секунд.

Як витягнути нагору з-під жиру свої кубики преса? Спробуйте дотримуватися цих 10 порад / Фото freepik