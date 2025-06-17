З чого почти та чим закінчувати? 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.
Дивіться також Якщо хочете мати рельєфне тіло – ось 5 простих порад для роботи поза спортзалом
Формуйте свій прес постійно та усвідомлено: ось 10 незвичних, але ефективних способів
- Приберіть жир на животі. Головним винуватцем тут є вуглеводи, тому потрібно менше їх споживати, натомість більше їсти білків і поєднувати аеробні вправи з вправами для зміцнення м'язів тулуба. Ось тоді у вас на животі з'являться кубики преса.
- Наважтеся на холодний душ. Холодний душ активізує жир, який виділяє тепло і спалює калорії. Тобто організм активно витрачає енергію, щоб підтримувати температуру тіла, що природно призводить до спалювання жиру. 1 – 2 хвилин холодного душу щодня цілком достатньо.
- Втягуйте живіт, коли ходите. І ходіть сходами. Якщо під час підйому втягувати живіт, то м'язи преса стимулюватимуться вдвічі сильніше.
- Прокинулись? Зробіть розтяжку, сильно втягуючи живіт. Рухи, коли ви витягуєте руки й ноги та втягуєте живіт, пробуджують м'язи живота. Тут вистачає навіть 30 секунд.
Як витягнути нагору з-під жиру свої кубики преса? Спробуйте дотримуватися цих 10 порад / Фото freepik
- Контролюйте дихання. Дихаючи животом, ви зміцнюєте м'язи кора. Спробуйте покласти монету на пупок і дихати животом, не даючи їй зрушитися. Це тренуватиме ваші глибокі м'язи живота і діафрагму. Без монети цю вправу можна виконувати навіть непомітно в офісі.
- Дійте іншою рукою. Якщо ви не шульга, спробуйте навмисно їсти або чистити зуби лівою рукою, і навпаки. Так ви більше залучаєте м'язи центру тіла, особливо м'язи живота.
- Стискайте живіт перед тим, як пити, і пийте повільно. Це природно підтримує внутрішній тиск і допомагає діафрагмі рухатися, тренуючи м'язи живота. Тобто, так, просто пити воду – це теж може бути тренуванням.
- Підніміть ногу, коли сидите за столом. І затримайтеся в цьому положенні на 10 секунд. Це одночасно стимулює м'язи живота, стегон і тазостегнових суглобів. Повторіть так 3 – 4 рази на день, особливо коли довго сидите на роботі.
- Не пропускайте сніданок. Поживний сніданок регулює апетит і запобігає переїданню. І важливо щодня їсти в один і той самий час та в однаковій кількості.
- Харчуйтеся збалансовано. Як би багато ви не тренувалися, якщо не стежити за харчуванням, м'язів не побачите. Складіть раціон з продуктів, що містять багато білка, але мало калорій.