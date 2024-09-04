Маріо Ортіс каже, що його рецепт навіть додасть нового виміру першому прийому їжі. Який, до слова, має вирішальне значення для початку дня з енергією, особливо якщо ви плануєте інтенсивне тренування.

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Сніданок, який потрібно обов'язково спробувати

Це омлет з авокадо та сиром, дуже проста страва, низькокалорійна і ситна, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Основні інгредієнти рецепта є чудовими союзниками для здоров'я завдяки своїй високій поживній щільності.

Яйця є, мабуть, найкращим і найповнішим джерелом натурального білка, багатим на вітаміни й мінерали, джерелом омега-3 і хорошого холестерину, необхідного для стероїдних і статевих гормонів, що беруть участь у рості м'язів.

Авокадо – продукт, багатий на клітковину, яка покращує здоров'я кишечника, діє як пребіотик, а вміст поліненасичених жирних кислот, який навіть вищий, ніж в оливковій олії, надає йому чудових протизапальних властивостей. Основним жиром там є олеїнова кислота, що добре впливає на серцево-судинну систему.

Цей сніданок ідеальний для початку дня і підготовки до тренувань: дивіться відео marioortiznutricion

Але це ще не все. Авокадо також дуже багате на мікроелементи, такі як магній, калій і кальцій – всі мінерали, які сприяють кращому здоров'ю м'язів і кісток, а також має високий вміст лютеїну, пігменту з сімейства каротиноїдів з протизапальними й антиоксидантними властивостями, ефективного проти погіршення когнітивних функцій.

І на завершення – трохи сиру моцарела.

Отже, інгредієнти:

2 яйця.

Половина авокадо.

Сир моцарела.

Дрібка солі.

Приготування:

Змішайте яйця з нарізаним кубиками авокадо та дрібкою солі.

Вилийте на сковорідку і зробіть яєчну суміш, але не дайте їй приготуватися.

Додайте моцарелу і закрийте омлет (він не повинен бути пересмаженим).

Отже, як бачите, це смачний і поживний варіант сніданку, який обов'язково допоможе вам покрити необхідні потреби, щоб ранкове тренування не було надто складним. З омлетом з авокадо та сиром від Маріо Ортіса та, наприклад, доброю кавою, ви здобудете енергію та працездатність, а м'язи будуть добре підживленими.