Марио Ортис говорит, что его рецепт даже придаст новое измерение первому приему пищи. Который, к слову, имеет решающее значение для начала дня с энергией, особенно если вы планируете интенсивную тренировку.

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Завтрак, который нужно обязательно попробовать

Это омлет с авокадо и сыром, очень простое блюдо, низкокалорийное и сытное, которое можно приготовить всего за несколько минут. Основные ингредиенты рецепта являются отличными союзниками для здоровья благодаря своей высокой питательной плотности.

Яйца являются, пожалуй, лучшим и самым полным источником натурального белка, богатым витаминами и минералами, источником омега-3 и хорошего холестерина, необходимого для стероидных и половых гормонов, участвующих в росте мышц.

Авокадо – продукт, богатый клетчаткой, которая улучшает здоровье кишечника, действует как пребиотик, а содержание полиненасыщенных жирных кислот, которое даже выше, чем в оливковом масле, придает ему замечательные противовоспалительные свойства. Основным жиром там является олеиновая кислота, хорошо влияющая на сердечно-сосудистую систему.

Этот завтрак идеален для начала дня и подготовки к тренировкам: смотрите видео marioortiznutricion

Но это еще не все. Авокадо также очень богато на микроэлементы, такие как магний, калий и кальций – все минералы, которые способствуют лучшему здоровью мышц и костей, а также имеет высокое содержание лютеина, пигмента из семейства каротиноидов с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, эффективного против ухудшения когнитивных функций.

И в завершение – немного сыра моцарелла.

Итак, ингредиенты:

2 яйца.

Половина авокадо.

Сыр моцарелла.

Щепотка соли.

Приготовление:

Смешайте яйца с нарезанным кубиками авокадо и щепоткой соли.

Вылейте на сковородку и сделайте яичную смесь, но не дайте ей приготовиться.

Добавьте моцареллу и закройте омлет (он не должен быть пережаренным).

Итак, как видите, это вкусный и питательный вариант завтрака, который обязательно поможет вам покрыть необходимые потребности, чтобы утренняя тренировка не была слишком сложной. С омлетом с авокадо и сыром от Марио Ортиса и, например, хорошим кофе, вы получите энергию и работоспособность, а мышцы будут хорошо подпитанными.