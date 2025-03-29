Фитнес-инфлюенсера зовут Эштон Холл, и он таки стал вирусным на Х с видео о начале своего дня. 24 Канал благодаря New York Post расскажет подробнее.

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Мужчина показал, как начинает свое утро, и шокировал сеть

Если верить видео, мужчина начинает свой день в 03:53 утра, удаляя синусную полоску с носа и скотч с губ. Это не шутка, некоторые действительно считают, что такие приспособления помогают им хорошо выспаться, уменьшая симптомы апноэ во сне.

Затем он чистит зубы и споласкивает рот водой, на несколько минут выходит на балкон, наблюдает пейзаж и разминает тело, потом делает заметки в дневнике и смотрит мотивационное видео.

Около 6 утра он почему-то погружает голову в миску с ледяной водой, и идет в спортзал, чтобы поработать на беговой дорожке. В 07:30 утра Холл продолжает бегать, только уже на улице, потом идет на крышу, чтобы поплавать в бассейне.

После бассейна он принимает душ, около 08:30, ест банан, натирает лицо его кожурой и плещется водой. А дальше в 9 утра садится за рабочий стол, уже в солидном костюме, и снова почему-то погружает голову в миску с ледяной водой.

Забавный клип фитнес-инфлюенсера об утренних процедурах: смотрите видео от tipsformenx

Клип стал вирусным на X, когда им поделился аккаунт tipsformenx. Многие люди были откровенно шокированы этим видео:

"Это не жизнь".

"Ты проснулся в 4 утра, чтобы 6 часов нести нам бред".

"Это – в золотой фонд комедий".

Несколько пользователей спародировали видео Холла, сняв свои видео, и они стали не менее вирусными.

Вот такие вот они, фитнес-инфлюенсеры: пародийное видео от angeljimenezz

Неординарная утренняя рутина в еще одной пародии: смотрите видео от Jakey