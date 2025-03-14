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Gentleman Спорт і відпочинок Система Табата: швидке тренування на 4 хвилини для найкращого початку дня
14 березня, 06:53
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Система Табата: швидке тренування на 4 хвилини для найкращого початку дня

Едуард Хомченко
Основні тези
  • Система Табата – це високоінтенсивне інтервальне тренування для чоловіків, яке триває 4 хвилини та охоплює 8 підходів по 20 секунд на вправи з 10-секундними перервами.
  • Табату можна адаптувати для будь-якого рівня фізичної підготовки, фокусуючись на тренуванні всього тіла або окремих його частин за допомогою простих вправ.

Фізичні вправи важливі, байдуже щодо виду тренувань, яким ви займаєтеся. Причім і для фізичного стану вашого тіла, і для настрою, ба й для здоров'я в цілому.

При цьому багато експертів рекомендують тренуватися вранці, щоб здобути максимальну користь від вправ. 24 Канал завдяки GQ розповість про одну з найкращих ранкових систем тренувань.

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Які застосувати систему Табата у своїй ранковій рутині

Ми часто вважаємо, що не маємо часу на фізичні вправи зранку, поспішаючи на роботу. Але є чудовий варіант усього на 4 хвилини, який нівелює цей аргумент – це система Табата.

Що таке Табата? Це варіант HIIT, високоінтенсивного інтервального тренування. Він передбачає роботу над вправами по 20 секунд із відпочинками по 10 секунд. Загалом слід робити 8 підходів, що займає 4 хвилини.

Табата дуже універсальна, її можна адаптувати до будь-якого рівня фізичної підготовки та цілей. Бажано вибрати 4 вправи, але можна і менше, як-от 2. Ми також можемо взяти тренування для всього тіла або сконцентруватися на якійсь частині тіла або пресі.

  • Якщо ви оберете тренування для всього тіла, бажано чергувати вправи для верхньої та нижньої частини, щоб не перевтомлювати м'язи.
  • Якщо зосереджуєтеся на певній ділянці тіла, бажано використовувати антагоністичні рухи штовхання та потягування, щоб опрацювати м'язи під різними кутами.

Система Табата для ранкового тренування ефективна, проста та займає обмаль часу / Фото freepik

Ось які тренування для всього тіла та з дуже простими рухами ви можете робити в межах Табати:

  • Відтискання. Класика, яка опрацьовує все тіло, хоча акцент на верхній частині. Станьте у високу планку і, згинаючи руки в ліктях, опускайтеся, поки груди не торкнуться підлоги, а потім виштовхуйте себе назад. За потреби можна опиратися на коліна.
  • Присідання плюс жим лежма. Вам знадобиться пара гантелей або штанга. Покладіть гантелі на плечі, підніміться в положення присідання і, повертаючись назад, підніміть руки та штовхайтеся всім тілом, поки гантелі не опиняться над головою.
  • Бурпі. Названа за прізвищем винахідника, ця вправа дуже ефективна. Ви починаєте вставати, потім стрибаєте в планку і тягнетеся грудьми до землі. Вистрибніть назад і підтягніть ноги до зап'ясть, потім поверніться у вихідне положення і зробіть ще один стрибок.
  • Сходження. Щоб пропрацювати м'язи живота, станьте у високу планку і підтягніть одне коліно до грудей. Швидко міняйте ноги, чергуючи ноги без зупинки.