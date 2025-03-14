Система Табата: швидке тренування на 4 хвилини для найкращого початку дня

Фізичні вправи важливі, байдуже щодо виду тренувань, яким ви займаєтеся. Причім і для фізичного стану вашого тіла, і для настрою, ба й для здоров'я в цілому.

При цьому багато експертів рекомендують тренуватися вранці, щоб здобути максимальну користь від вправ. 24 Канал завдяки GQ розповість про одну з найкращих ранкових систем тренувань.

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Які застосувати систему Табата у своїй ранковій рутині

Ми часто вважаємо, що не маємо часу на фізичні вправи зранку, поспішаючи на роботу. Але є чудовий варіант усього на 4 хвилини, який нівелює цей аргумент – це система Табата.

Що таке Табата? Це варіант HIIT, високоінтенсивного інтервального тренування. Він передбачає роботу над вправами по 20 секунд із відпочинками по 10 секунд. Загалом слід робити 8 підходів, що займає 4 хвилини.

Табата дуже універсальна, її можна адаптувати до будь-якого рівня фізичної підготовки та цілей. Бажано вибрати 4 вправи, але можна і менше, як-от 2. Ми також можемо взяти тренування для всього тіла або сконцентруватися на якійсь частині тіла або пресі.

Якщо ви оберете тренування для всього тіла, бажано чергувати вправи для верхньої та нижньої частини, щоб не перевтомлювати м'язи.

бажано чергувати вправи для верхньої та нижньої частини, щоб не перевтомлювати м'язи. Якщо зосереджуєтеся на певній ділянці тіла, бажано використовувати антагоністичні рухи штовхання та потягування, щоб опрацювати м'язи під різними кутами.

Система Табата для ранкового тренування ефективна, проста та займає обмаль часу / Фото freepik

Ось які тренування для всього тіла та з дуже простими рухами ви можете робити в межах Табати: