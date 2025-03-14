Система Табата: быстрая тренировка на 4 минуты для лучшего начала дня

Физические упражнения важны, независимо от вида тренировок, которым вы занимаетесь. Причем и для физического состояния вашего тела, и для настроения, да и для здоровья в целом.

При этом многие эксперты рекомендуют тренироваться по утрам, чтобы получить максимальную пользу от упражнений. 24 Канал благодаря GQ расскажет об одной из лучших утренних систем тренировок.

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Какие применить систему Табата в своей утренней рутине

Мы часто считаем, что не имеем времени на физические упражнения утром, спеша на работу. Но есть отличный вариант всего на 4 минуты, который нивелирует этот аргумент – это система Табата.

Что такое Табата? Это вариант HIIT, высокоинтенсивной интервальной тренировки. Он предусматривает работу над упражнениями по 20 секунд с отдыхом по 10 секунд. Всего следует делать 8 подходов, что занимает 4 минуты.

Табата очень универсальна, ее можно адаптировать к любому уровню физической подготовки и любым целям. Желательно выбрать 4 упражнения, но можно и меньше, например 2. Мы также можем взять тренировку для всего тела или сконцентрироваться на какой-то части тела или прессе.

Если вы выберете тренировку для всего тела, желательно чередовать упражнения для верхней и нижней части, чтобы не переутомлять мышцы.

желательно чередовать упражнения для верхней и нижней части, чтобы не переутомлять мышцы. Если сосредотачиваетесь на определенном участке тела, желательно использовать антагонистические движения толкания и потягивания, чтобы проработать мышцы под разными углами.

Система Табата для утренней тренировки эффективна, проста и занимает мало времени / Фото freepik

Вот какие тренировки для всего тела и с очень простыми движениями вы можете делать в рамках Табаты: